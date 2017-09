Instaron a votar a los chilenos que residen en otros países

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, hizo un llamamiento a los cerca de 850.000 chilenos residentes en el exterior a ejercer su derecho de voto en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre.



"Espero que sean muchísimas las personas que participen en esta decisión a lo largo del mundo, porque vivamos o no en nuestra patria, todos queremos lo mejor para ella. Con nuestro voto o determinación escribiremos la historia que sigue", señaló la mandataria en un video difundido en su cuenta de Twitter.



La jefa de Estado recordó que el 2 de julio pasado por primera vez en la historia un total de 6.555 ciudadanos chilenos en el extranjero pudieron ejercer su derecho a sufragio, con motivo de las elecciones primarias presidenciales que se celebraron en el país.



Un buen número

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, los inscriptos para votar en 55 países eran 21.270, pero sólo una parte de ellos llevó a cabo la acción.



De esta forma, el gobierno de Bachelet cumplió "con orgullo", dijo la mandataria, uno de sus principales compromisos al promulgar la ley de voto en el extranjero en octubre de 2016, la que en su debut "demostró con creces que los chilenos son parte activa de las decisiones del país".



La presidenta grabó este mensaje para saludar a sus miles de compatriotas fuera del territorio nacional en estas Fiestas Patrias, en las que se conmemora la instauración de la primera Junta de Gobierno, que dio paso al proceso de independencia, un 18 de setiembre de 1810.



La gobernante sostuvo que en esta fecha "las fronteras no cuentan y el cariño por la patria y las tradiciones se hacen sentir en todo el mundo", porque "los vínculos que unen a Chile son indisolubles".



Ocho candidatos se disputarán la Presidencia de Chile en los próximos comicios del 19 de noviembre, de los cuales el ex presidente derechista, Sebastián Piñera, es quien corre con mayor ventaja, de acuerdo con las encuestas que se vienen realizando en el vecino país.