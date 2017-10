Insólito: en Estados Unidos se puede imprimir un arma en 3D en casa

Defense Distributed, una organización estadounidense sin fines de lucro que desarrolla y publica diseños de armas de código abierto y listas para ser replicadas mediante impresión 3D, lanzó a la venta la impresora tridimensional Ghost Gunner 2, que permite imprimir pistolas Glock 19 y M1911, informa el portal Ars Technica.



Con esta nueva máquina "estás haciendo un artículo idéntico que de otro modo manejarías, comprarías y dispararías, por lo que se siente de la misma manera", señala Cody Wilson, fundador y director de la organización, añadiendo que "se trata de armas reales".



No hay una forma infalible de asegurar que un arma impresa en 3D no será usada para cometer un crimen, de la misma manera que no hay un proyecto infalible para asegurar el uso seguro de cualquier arma de fuego. Pero actualmente, la fabricación de un arma de mano en casa sigue siendo totalmente legal, sostiene el Wilson.



Según el director, las nuevas ofertas de armas de Defense Distributed son en gran medida modelos diferentes de productos que la organización vendió anteriormente, por lo tanto no espera que surjan nuevos desafíos legales para la venta de la impresora Ghost Gunner 2.





Sin embargo, numerosas personas, entre ellas el director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y varios políticos estadounidenses, han expresado públicamente su disgusto o han intentado introducir una legislación con el fin de impedir que se puedan crear armas de fuego utilizando impresoras 3D.



"Nuestro equipo legal está a la espera, y estamos haciendo esto como antes. No hay nada revolucionario desde el punto de vista legal. Aunque ciertamente hay más autoridades que podrían estar disgustadas, pero veremos cuál es la reacción", afirmó Wilson.



La impresora 3D Ghost Gunner 2 es una versión actualizada de la que fue lanzada por Defense Distributed tres años atrás. El modelo anterior permitía imprimir piezas para el ensamblaje de rifles AR-10 y AR-15.