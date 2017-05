Inglaterra decidió dejar de compartir información con Estados Unidos sobre el atentado de Manchester

La policía británica ha dejado de compartir información con Estados Unidos sobre el atentado de esta semana en Manchester luego que se filtraran detalles "clave" de la investigación en los medios de comunicación de ese país, pese a las quejas presentadas por Londres al gobierno norteamericano.

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que aprovechará la cumbre de la OTAN de hoy en Bruselas para decirle al presidente estadounidense, Donald Trump, que la información de inteligencia que comparten ambos países debe mantenerse bajo reserva.



"Le dejaré en claro al presidente Trump que la información de inteligencia que se comparte entre nuestras agencias de seguridad debe permanecer segura", dijo hoy May en una declaración desde su residencia oficial en Londres.



Anoche, el diario The New York Times publicó imágenes que mostraban partes de explosivos y la identidad del terrorista del atentado que dejó 22 víctimas mortales.



Según el corresponsal de la BBC Gordon Corera las autoridades británicas no creen que la Casa Blanca sea culpable de las filtraciones, sino que esto es consecuencia de las leyes de Estados Unidos.



Un funcionario de Londres dijo que la filtración de Estados Unidos había sorprendido al gobierno británico.



El gobierno del Reino Unido se indignó anoche cuando The New York Times publicó las imágenes que mostraban los restos del atentado apenas horas después de ocurrido y sobre todo por la publicación de la identidad del autor, identificado como Salman Abedi.



Ayer la ministra del Interior, Amber Rudd dijo que estaba "irritada" por la revelación de la identidad de Abedi en contra de los deseos del Reino Unido y había advertido a Washington que "no debería volver a suceder".



No obstante, la policía de Manchester espera reanudar pronto las relaciones con los servicios de inteligencia, pero actualmente está "furiosa", según la BBC.



La policía a cargo de la investigación informa a la Oficina Nacional de Seguridad Contra el Terrorismo, que luego la comparte con Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda en virtud de un acuerdo de intercambio de inteligencia llamado Five Eyes (Cinco Ojos).



En tanto, desde Downing Street, según el diario The Guardian, una fuente dijo que el gobierno británico no está detrás de cualquier decisión de la Policía de Manchester sobre dejar de compartir información de inteligencia de Estados Unidos e hizo hincapié en que se trataba de operaciones policiales importantes que se les permitió tomar decisiones independientes.



"Este es un asunto operativo de la policía", dijo un portavoz del número 10.



Asimismo, según el periódico, la policía y el Ministerio del Interior se negaron a comentar sobre el informe de la BBC.



Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltemberg, afirmó hoy, ante la filtración de datos del atentado que compartir inteligencia "se basa en la confianza" y precisó que el conflicto entre ese país y el Reino Unido por ese motivo es "bilateral".



"No puedo entrar en un asunto del que no conozco los detalles y que es un asunto bilateral entre EEUU y el Reino Unido (...) No voy a entrar en el asunto específico del ataque en Manchester", advirtió Stoltenberg, preguntado por la cuestión, a su llegada a la cumbre de la OTAN en Bruselas, según consignó la agencia EFE.



"Lo que puedo decir es que compartir inteligencia es muy importante, se basa en la confianza y hemos visto en la OTAN durante muchos años que hemos sido capaces de compartir bien inteligencia", agregó.



El político noruego señaló que compartir ese tipo de información "es muy importante para la Alianza y para los aliados".



Recordó que por ello la OTAN puso en marcha recientemente una división de inteligencia y que hoy los líderes acordarán crear una nueva célula de inteligencia para luchar contra el terrorismo, que incluirá datos sobre combatientes extranjeros.



En tanto, la policía ya ha detenido a ocho hombres sospechosos de estar relacionados con el atentado.