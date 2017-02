Hillary Clinton tendrá mucho que hacer en 2017, incluyendo algunas reflexiones sobre su asombrosa derrota ante Donald Trump.

La ex secretaria de Estado, senadora y primera dama escribe un libro de ensayos que abordará la campaña presidencial de 2016, dijo a The Associated Press el miércoles la editorial Simon & Schuster. El libro, actualmente sin título, será publicado a final de año y está inspirado en cientos de las citas favoritas de Clinton.

La editorial dijo que Clinton usará las citas para "contar historias de su vida, incluyendo su experiencia en la campaña presidencial" y sus pensamientos a futuro.

"Estas son las palabras de acuerdo a las cuales vivo", dijo Clinton. "Esas citas me han ayudado a celebrar los buenos momentos, reír en los momentos absurdos, perseverar en los momentos difíciles y profundizar mi aprecio por todo lo que la vida tiene para ofrecer".

"Espero que al compartir esas palabras y mis pensamientos sobre ellas, estos ensayos signifiquen algo para los lectores", agregó.

Clinton también retomará su relación con la Agencia Harry Walker, el buró de oradores con el que trabajó después de renunciar como secretaria de Estado en 2013. La lucrativa carrera de Clinton como oradora, especialmente sus charlas patrocinadas por Goldman Sachs, fue criticada por su oponente en las primarias demócratas, el senador por Vermont Bernie Sanders, y otros como una señal de que estaba demasiado cerca del sector financiero.

Clinton tiene algunos discursos programados, pero no a través de la agencia Walker, dijo el vocero de Clinton Nick Merrill a AP. El 8 de marzo participará en un evento por el Día Internacional de la Mujer, organizado por Vital Voices, la iniciativa Clinton y la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, creado en 1997. Clinton también dará unas palabras en una gala para el Centro Comunitario LGBT en Nueva York el 20 de abril y el 26 de mayo pronunciará el discurso de graduación en su alma mater, Wellesley College. Su discurso en la ceremonia de graduación de 1969 ayudó a convertirla en una figura nacional.

Los anuncios del miércoles marcan un regreso cada vez más fuerte para Clinton, de 69 años, quien se postuló en dos ocasiones para la Casa Blanca, con la esperanza de convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Perdió ante Barack Obama en las elecciones primarias demócratas de 2008. En 2016, a pesar de ganar el voto popular ante Trump, Clinton, fue derrotada en una de las contiendas presidenciales más duras de los últimos tiempos, en la que el republicano amenazó con encarcelarla por usar un servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado.

Clinton ha hecho pocas declaraciones desde la elección, pero asistió a la ceremonia de investidura de Trump y ha criticado sus políticas. Tuiteó a favor de las marchas de las mujeres del día después de la toma de posesión de Trump y condenó su reciente orden ejecutiva para restringir la migración. En su perfil de Twitter tiene fijada una frase que dijo el 9 de noviembre, el día después de los comicios: "A todas las niñas que están viendo esto (...) nunca duden que son valiosas, poderosas y se merecen toda las posibilidades y oportunidades en el mundo".

Algunos reportes noticiosos han conjeturado con que Clinton podría postularse a la alcaldía de Nueva York este año, aunque sus planes para el libro y su regreso a la agencia Walker hacen que esto sea poco probable. Merrill rechazó hacer declaraciones.

Además, Clinton está trabajando en otro proyecto. Relanzará su popular libro "It Takes a Village" en una edición ilustrada para jóvenes, dijo Simon & Schuster a AP. Clinton colaborará con Marla Frazee, finalista en dos ocasiones del Premio Caldecott al libro ilustrado destacado del año.

El "It Takes a Village" original fue el primer libro de Clinton y se publicó en 1995, cuando era primera dama. Desde entonces, Clinton ha publicado "Dear Socks, Dear Buddy" y sus populares libros de memorias "Living History" — en el que abordaba sus años como primera dama y su exitosa campaña por el senado en Nueva York en 2000 — y "Hard Choices", sobre sus años como secretaria de Estado durante el primer periodo presidencial de Obama.

Si la campaña de 2016 fuera la última, su libro de ensayos será el primero escrito en un momento en el que no ocupa un cargo público ni participa en una posible campaña. Un vocero de Simon & Schuster dijo que se espera que el libro tenga una extensión de 384 páginas, pero rechazó decir qué tanto llevaba avanzado Clinton del manuscrito. Carolyn Reidy de Simon & Schuster dijo en un comunicado que había estudiado hacer un libro así con Clinton desde 1994.

"Nos encanta que la secretaria Clinton finalmente considere que este es el momento correcto para compartir las palabras y los pensamientos que la han nutrido y enriquecido, así como definido las experiencias de su extraordinaria vida", dijo Reidy.

No se revelaron los detalles financieros del acuerdo para el libro de ensayos. Clinton fue representada por el abogado de Washington Robert Barnett, entre cuyos clientes destaca Obama y el esposo de Clinton, el expresidente Bill Clinton. Las ganancias netas de la autora por "It Takes a Village" serán donadas para causas benéficas.