Hallaron en el contrato de Weinstein una "lista de precios" para acosos sexuales

Harvey Weinstein habría sido despedido ilegalmente por la empresa The Weinstein Company, sugiere el portal TMZ.

El medio ha estudiado el contrato que el cineasta firmó con dicha empresa en el año 2015 y encontró que el productor podría ser demandado por conducta sexual indebida una y otra vez, mientras pagaba 'las multas', cuyo monto predeterminaba el acuerdo.



Así, según el documento, si Weinstein "trató a alguien indebidamente en violación del código de conducta de la compañía" debería primero reembolsar a The Weinstein Company las costas judiciales. En adición, el acuerdo presupone que Weinstein tendría que pagar 250.000 dólares de 'multa' por el primer incidente de conducta indebida, 500.000 por el segundo, 750.000 por el tercero y un millón de dólares por cada caso adicional.



El 5 de octubre el diario 'The New York Times' publicó los resultados de una investigación, según la cual, entre 1990 y 2017 Weinstein fue acusado de acoso sexual y de contactos físicos no consentidos por varias mujeres. En al menos 8 casos Weinstein llegó a acuerdos extrajudiciales con sus presuntas víctimas.



El 8 de octubre Weinstein fue despedido de su cargo de copresidente de la empresa The Weinstein Co. El escándalo también ha tenido consecuencias en las relaciones con su esposa, Georgina Chapman, quien anunció en una entrevista a la revista 'People' haber tomado la decisión de "abandonar" a su marido.