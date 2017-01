Habrá más taxis eléctricos en Uruguay

Fuente: EFE

La ciudad de Montevideo convocó un llamado para otorgar hasta 12 nuevas licencias de taxis eléctricos para aumentar su flota dentro de su apuesta por el transporte no contaminante, según dijo hoy a Efe el director del servicio de transporte público de la Intendencia de la capital, Gonzalo Márquez.Actualmente y desde hace un año la ciudad cuenta con cuatro vehículos de estas características en circulación y tras la evaluación positiva, las autoridades -la Intendencia en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la empresa estatal de electricidad (UTE)- decidieron ampliar la flota con 20 más.Ocho taxis eléctricos fueron ya adjudicados a comienzos de 2016 y desde final de ese mismo año quedaron disponibles 12 permisos de los que ya 6 han sido solicitados."La evaluación que hicimos conjunto con UTE y el Ministerio de Industria fue muy satisfactoria y los propios dueños de los vehículos también hicieron una evaluación satisfactoria", dijo Márquez a Efe.Según dijo el funcionario, fue en el marco de esta valoración positiva en el que se decidió el segundo llamado, en el cual ya se han interesado seis conductores.Así, se espera que entre enero y febrero los 8 primeros vehículos verdes ya estén operativos y que para marzo se complete la flota de 24 nuevos taxis, que se sumarían a los más de 3.000 que operan en la capital del país.En este sentido, según especificó Márquez, buena parte de aquellos que se unieron a la iniciativa no eran "taxistas tradicionales" sino "gente que se sumó por primera vez".Como incentivo de las autoridades, los nuevos vehículos cuentan con beneficios adicionales como el precio de la licencia (la mitad de una convencional) y la exoneración de la tasa de circulación.Asimismo, la UTE otorga 10.000 dólares a los conductores a cambio de un contrato por el que los taxis lucen durante cuatro años publicidad de la empresa relacionada con la promoción de las energías renovables.Además del apoyo de las autoridades de Montevideo y de la UTE, la iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, que se encargó de mediar para eliminar los aranceles de forma temporaria en la importación de los vehículos eléctricos, según dijo el funcionario.Para poder postularse al llamado, los futuros dueños de la licencia deberán aportar el precio fijado (280.000 pesos uruguayos, unos 9.729 dólares) y contar con vehículos "100 % eléctricos" que tengan una "autonomía mínima de 120 kilómetros por carga completa de la batería".Estas baterías no podrán ser "de plomo ácido" y deberán "contar con la posibilidad de realizar recarga rápida", según detalla la Intendencia.