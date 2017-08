"Game of Thrones" causa problemas hasta en la India

Una empresa de tecnología con sede en India lamentó el miércoles la reciente filtración de un episodio de la popular serie de HBO "Game of Thrones" por cuatro de sus empleados actuales y pasados.

La policía india detuvo a cuatro sospechosos, pero dijo que su motivación para filtrar episodio titulado "The Spoils of War" no estuvo clara. El cuarto episodio de la séptima temporada de la serie de televisión se filtró tres días antes de su fecha de emisión, el 6 de agosto, y circuló con rapidez por internet.

Aunque no estuvo relacionada con el hackeo de los sistemas informáticos de HBO unos días antes, la filtración del agravó los problemas de la plataforma para intentar mantener en secreto los detalles sobre serie de fantasía.

Prime Focus Technologies manifestó en un comunicado el miércoles que la filtración "no fue un hackeo del sistema, sino un incumplimiento ilegal de sus deberes".