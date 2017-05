Fue obligada a casarse con su violador en Florida y tuvo 9 hijos con él

Sherry Johnson dice que fue violada cuatro veces por miembros de la congregación de su familia cuando era niña. Como resultado, quedó embarazada a los 10 años.





Cuando los investigadores comenzaron a indagar sobre su caso, ella afirma que su familia trató de proteger a su violador forzándola a casarse con él.





"Mi mamá me preguntó si quería casarme y le dije: 'No sé, ¿qué es el matrimonio, cómo soy una esposa?'", dijo Johnson a The New York Times. "Ella dijo, 'Bueno, supongo que te vas a casar'".





Florida es uno de los 27 estados de los Estados Unidos que permite que los niños de cualquier edad se casen con el permiso de sus padres.





Johnson dice que su matrimonio le impidió ir a la escuela regularmente. En cambio, se encargó de sus hijos - dio a luz a nueve en total. «Fue una vida terrible», explica.





El matrimonio finalmente se disolvió, como lo hacen la mayoría de los matrimonios de menores de edad.





Más de 167.000 jóvenes de 17 años y menos se casaron en 38 estados de EE.UU. entre 2000 y 2010, de acuerdo con una búsqueda de datos de licencias de matrimonio disponible por un grupo llamado Unchained at Last, que tiene como objetivo prohibir el matrimonio infantil. La búsqueda reveló casos de chicas de 12 años casadas en Alaska, Louisiana y Carolina del Sur.





Entre los estados con las tasas más altas de matrimonios infantiles fueron Arkansas, Idaho y Kentucky. El número de matrimonios infantiles ha estado cayendo, pero cada estado en América todavía permite que las niñas menores de edad se casen, normalmente con el consentimiento de los padres, un juez o ambos. Veintisiete estados ni siquiera establecen una edad mínima por ley.