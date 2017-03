Fillon convoca manifestación de apoyo para mantener su candidatura en Francia

El candidato de la derecha a la elección presidencial francesa, François Fillon, convocó este domingo a sus partidarios a manifestarse en París en una demostración de fuerza ante los jueces que pueden imputarlo próximamente y su propio partido, que lo incita a renunciar.



La propia esposa de Fillon se expresó por primera vez en público y le aconsejó luchar "hasta el final", en una entrevista que publica este domingo el Journal du Dimanche.



Penelope Fillon asegura que su marido "es el único candidato con la experiencia (...), el proyecto y la determinación necesarios para dirigir Francia", y aunque le aconseja "seguir hasta el final" en la campaña, dice que "es él quien decidirá".



Su decisión puede depender de lo que ocurra en esta "gran manifestación popular", organizada no lejos de la Torre Eiffel, en la que se espera a decenas de miles de personas.



Esta convocatoria parece ser uno de los últimos cartuchos de Fillon para salvar su candidatura presidencial, fracturada por un escándalo de supuestos empleos ficticios como asistentes parlamentarios en beneficio de su propia esposa y dos de sus hijos.



En la entrevista, Penelope Fillon niega el carácter ficticio del empleo y afirma que realizó "tareas muy variadas" para su marido cuando éste era diputado.



En todo caso, unos 250 dirigentes y cargos electos de su familia política ya le han retirado el apoyo a Fillon.



Éste había declarado que se abandonaría la carrera presidencial si era inculpado por la justicia pero luego ha incumplido su palabra diciendo que se sometería exclusivamente al "sufragio universal", lo que ha ahondado la hemorragia de abandonos.



A todo ello se añaden unos sondeos devastadores. Fillon, gran favorito ante la elección presidencial tras su triunfo en las primarias de la derecha y el centro de noviembre pasado, aparece ahora claramente superado según las encuestas por la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen, y por el centrista Emmanuel Macron.



Así, según los sondeos, Fillon no superaría la primera vuelta de los comicios, el próximo 23 de abril, y quedaría eliminado para la segunda y definitiva ronda del 7 de mayo, que enfrenta a los dos candidatos más votados.



Concierto de cacerolas

La magnitud de esta manifestación permitirá medir el apoyo popular que aún tiene Fillon, que cumplió el sábado 63 años.



"He conocido mejores cumpleaños", ironizó. Una contramanifestación contra la corrupción de los políticos está también prevista este domingo en otro lugar de la capital francesa.



Los organizadores apelan a un concierto de cacerolas, el mismo que suele acompañar a Fillon en su difícil campaña electoral.



Combativo, incombustible, Fillon ya exhortó el sábado a sus partidarios a no dejarse "intimidar".



"¡No abdiquen, no renuncien jamás!" les instó en una sala semillena de la región parisina. La manifestación de este domingo tiene como objetivo "decirle a los franceses: si desean que siga, hay que apoyarme", ilustró el sábado Bruno Retailleau, senador y coordinador de la campaña de Fillon.



"O bien hay mucha gente (...) o bien hay menos gente de la esperada, y me imagino que en conciencia (Fillon) pesará los pro y los contras. Él no es alguien que esté cegado", añade.



Según el diario Le Monde, Fillon "recurre a la calle para salvar su candidatura", pero muchos observadores ven con inquietud esta maniobra que califican de "populista" al enfrentar implícitamente pueblo y justicia.



¿Alternativa Juppé?

En este contexto son cada vez mayores las presiones para que Fillon renuncie a la candidatura y sea reemplazado por Alain Juppé, un exprimer ministro de 71 años, que quedó segundo en la primaria de la derecha, y es considerado políticamente más moderado que el actual candidato.



Pero Juppé, ahora alcalde de Burdeos, ha puesto como condiciones la retirada voluntaria de Fillon y el apoyo "unánime" de su familia política, el partido conservador Los Republicanos.