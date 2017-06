Catherine Hettinger ideó hace 20 años el juguete del momento, el Fidget Spinner. Se podría pensar que es una mujer muy rica. Pero...





Catherine es de Florida, Estados Unidos , e inventó este juguete para entretener a su hija pequeña. Patentó su invento y durante ocho años conservó esa patente en su poder. Sin embargo, en 2005 tuvo que venderla porque no tenía dinero para pagar la renovación: le pedían 400 dólares, una cantidad que no podía pagar.





Hoy el spinner es furor en todo el mundo. A tal punto enloquece a los chicos que en muchas escuelas prohibieron su uso dentro las aulas. Para los nuevos fabricantes es un negocio redondo que ha dejado millones de ganancia. Pero para Catherine, que tiene problemas para llegar a fin de mes, se convirtió en el sueño roto de haber inventado un juguete que podría haber terminado con sus problemas financieros para siempre.





The Guardian durante una entrevista en un café cerca de su casa en Winter Park, una histórica ciudad suburbana al este de "Es un reto ser un inventor", le dijo al diario británicodurante una entrevista en un café cerca de su casa en Winter Park, una histórica ciudad suburbana al este de Orlando . "Sólo alrededor del 3% de las invenciones ganan dinero. He visto a otros inventores hipotecar sus casas y perder mucho. Es difícil", afirmó la inventora.





Sin embargo, ella asegura que no tiene ningún rencor contra los fabricantes que hoy se están llenando de oro con su invento. Dice que está contenta por ver está siendo útil para muchos.





"Varias personas me preguntaron: '¿No estás enfadada por todo lo que pasó?' La verdad que no. A mí me complace que algo que diseñé sea para que la gente disfrute y los divierta", dijo.





Y sobre la utilidad de su invención, aseguró: "Hay un montón de circunstancias en la vida moderna, cuando estás en casa, agobiado, y necesitás este tipo de cosas para relajarte. También es divertido". La propia Catherine cuenta la experiencia de un maestro de educación especial que ha usado el Fidget Spinner para ayudar a chicos con autismo.





De hecho, la idea surgió a principios de los 90 para entretener a su hija Sara quien sufre de miastenia gravis (una enfermedad autoinmune que debilita los músculos). La niña, quien fue la primera que jugó al Fidget Spinner, hoy tiene 30 años.





"No podíamos jugar juntas así que comencé a inventar cosas, luego otras y así se fue tomando forma la idea --contó--. Los primeros juguetes no era ni siquiera prototipos, era algo parecido a algo. Más tarde, mi hija comenzaría a jugar con esos objetos de una manera diferente, y yo los iba mejorando".





Después de varios rediseños, Catherine creó la versión básica. "De alguna manera lo inventé, podía girar y girar, y así se diseñó después", agregó.





figet spinner4.jpg



Por aquél entonces lo probaron unas 2.000 personas y consiguió registrar la idea en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos. La patente fue suya en 1997. La firma Hasbro estuvo interesada en fabricar el juguete, pero en el último momento desistió. Luego, la historia conocida de la venta por lo que, en vistas del boom, sólo fueron unas monedas.





Ante su realidad económica actual, lejos de las enormes ganancias que deja su invención y en la que asume que tiene deudas, Hettinger aseguró: "Soy un técnico, no soy una persona que cierra acuerdos multimillonarios". Y concluyó: "Si hubiera habido dinero o alguien que me financiara cuando inventé el spinner, mi vida habría sido diferente".





Fuente: clarin.com