Estados Unidos y Canadá denuncian "ataques acústicos" en Cuba

El oscuro caso de los "ataques acústicos" en Cuba contra diplomáticos de Estados Unidos , que envenena las relaciones bilaterales hace más de nueve meses, parece lejos de tener desenlace, pues que las diferentes pistas exploradas conducen a callejones sin salida.





¿Agresiones dirigidas, sabotaje, accidente? Una treintena de diplomáticos estadounidenses, pero también canadienses, así como sus familiares, sintieron síntomas inquietantes de origen desconocido durante el mismo período.





Un escenario digno de una novela de espionaje, que alimenta los rumores y evoca los recuerdos de los complots más extravagantes de la Guerra Fría.





Los hechos

Los primeros hechos sospechosos fueron reportados a finales de 2016, pero el gobierno estadounidense esperó hasta agosto de este año para hablar de misteriosos "síntomas físicos" observados en varios empleados de su embajada.





Algunos sufrieron "migrañas, náuseas", pero también "ligeras lesiones cerebrales de origen traumático y pérdida definitiva de audición", reveló después la diplomacia estadounidense.





Hasta el 14 de setiembre sumaban 21 los afectados, con un último "incidente" registrado en agosto, según Washington.





Del lado de Canadá, una fuente cercana a la embajada precisó, bajo condición de anonimato, que más de cinco familias fueron afectadas, incluidos varios niños, pero que "ningún caso grave" fue reportado hasta el momento. Funcionarios estadounidenses dijeron a periodistas sospechar del uso de dispositivos acústicos de origen desconocido, con el objetivo de socavar la "integridad física" de los diplomáticos. La Habana negó formalmente cualquier implicación y lanzó una investigación.





El 23 de mayo, sin esperar su desarrollo, Estados Unidos tomó la primera represalia al expulsar discretamente a dos diplomáticos cubanos. Washington no considera a Cuba culpable, pero la juzga responsable como país anfitrión.





El secretario de Estado, Rex Tillerson, habló de un posible cierre de la embajada en Cuba. En respuesta, La Habana previno contra toda "politización" del caso.





¿Ondas nefastas?

La investigación todavía no arrojó resultados, pero "tantas familias afectadas al mismo tiempo no es banal. No puede ser azar", afirma una fuente cercana a la embajada canadiense.





Evocada en Washington, la emisión dirigida de ondas nocivas desde un dispositivo no detectable es "totalmente posible desde un punto de vista técnico", asegura Denis Bedat, experto en bioélectromagnetismo. "Las ondas ultrasónicas, que se sitúan más allá de la capacidad acústica del ser humano, pueden difundirse con un amplificador", dijo.





El origen. La hipótesis más recurrente señala la posible incidencia de un sistema de escucha defectuoso o mal controlado, una opción reforzada por la reputación de "grandes oídos" que tiene Cuba. Prevención. "No tenemos respuesta definitiva sobre el origen o la causa de los incidentes", reconoció el Departamento de Estado de EE.UU. La Habana anunció haber tomado "medidas adicionales de protección de los diplomáticos estadounidenses y sus familiares".





Castro avaló una pesquisa del FBI