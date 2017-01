En el Año del Gallo, las patas de pollo engalanan el menú

El Año del Gallo lunar comienza el sábado y las familias en China se reunirán para celebrar, lanzar fuegos artificiales y disfrutar de delicias culinarias.



Aunque la tradición pide comer alimentos "propicios", muchos también se deleitarán con las populares "garras fénix", el nombre que le dan los chinos a las patas de pollo.



"No solo son sabrosas, sino que se cree que tienen mucho colágeno, así que si uno las come es bueno para la piel y hace que uno se vea bello", dijo Liza Chu, autora de una guía de los platillos cantoneses dim sum en Hong Kong, los cuales incluyen patas.



En esta época del año, a los habitantes del país asiático les gusta ingerir alimentos considerados de "buena suerte" como las bolas de masa y el pescado. Las patas de pollo realmente carecen de algún significado especial para el Año del Gallo, aunque eso no quiere decir que no sea una buena excusa para comerlas, agregó Chu.



"Todos necesitamos algo de la energía del gallo. Los gallos son energéticos. Pueden ser muy agresivos. No son tímidos", señaló. Los nacidos en el Año del Gallo son "personas muy extrovertidas".