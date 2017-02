En Amicana relativizan las trabas en la obtención de la visa para entrar a Estados Unidos

"Vamos a construir el muro y México pagará por él... Prohibir el ingreso de musulmanes es algo de sentido común... Este es un país en el que hablamos inglés, no español". Estas son algunas de las frases xenófobas de Donald Trump , presidente de los Estados Unidos , que provocaron miedo no sólo en los mexicanos y mahometanos de países árabes sino también en personas de otras latitudes como los argentinos que sintieron que la mayor potencia del mundo les iba a cerrar las puertas hasta para ir de vacaciones.





Sin embargo, desde la Asociación Mendocina de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano (Amicana) transmitieron tranquilidad y aclararon algunos datos.





"No es que no van a dejar entrar a nadie más. No es que van a restringir el acceso. Hubo dos cambios, pero el trámite sigue siendo el mismo. Y como siempre, ellos se van a seguir reservándose el derecho a entregar o denegar una visa. Eso siempre fue así", explicó Natalia Domínguez, de gestión de visas de Amicana.





Los cambios que entraron en vigor el 31 de enero pasado son dos.





El primero más que un cambio es una marcha atrás. Porque mediante un decreto Trump desactivó una medida que comenzó a regir el año pasado, en mayo, a través de la cual los que tenían que ir hasta Buenos Aires a hacer la entrevista eran las personas que tenían entre 16 y 65 años.





Ahora la franja etaria es entre 14 y 79 años, como lo fue casi siempre.





El segundo cambio tiene que ver con la renovación rápida. Desde que en los Estados Unidos exigen visa para ingresar, el plazo para renovar la visa vencida y hacerlo a través de un trámite más corto eran 48 meses.





Ahora, en cambio, son 12 meses. Es decir, una persona que tiene una visa vencida tiene un año para hacer la renovación rápida. Si la visa lleva vencida 13 meses o más, el trámite es el mismo que debe hacerse para sacarla por primera vez.





trumpito.jpg



En la lupa

Si bien es cierto que el trámite va a seguir siendo el mismo, lo que no pudieron precisar desde Amicana es si los funcionarios que realizan las entrevistas van a endurecer la diligencia.





"Lo que hay que demostrar es el motivo del viaje, el lazo con la Argentina y solvencia económica. Es para demostrar que el que viaja no quiere quedarse a vivir allá. Respecto a la bajada de línea que pueden tener para hacer más riguroso el trámite no puedo decir nada porque estamos sobre la marcha y hay que ver cómo siguen las cosas", dijo Domínguez, de Amicana.