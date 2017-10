El restringido club de las potencias nucleares

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), laureada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, obra por obtener la prohibición y eliminación de unas 15.000 ojivas nucleares registradas en el mundo.

Unas 4.000 están actualmente desplegadas y listas para ser empleadas, según estimaciones de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS).

Hasta ahora, únicamente Estados Unidos recurrió al arma nuclear, los 6 y 9 de agosto de 1945, contra las ciudades japonesas de Hiroshima (140.000 muertos) y Nagasaki (70.000 muertos). Estos dos bombardeos precipitaron la capitulación de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Firmado en 1968 y vigente desde 1970, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) obliga a los cinco países que oficialmente disponen de la bomba atómica (Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China ) a no transferir tecnología militar nuclear a otros países. El TNP prohíbe además a los países no dotados del arma a procurarse o a fabricar.