El Papa reitera llamado a "puentes no muros" tras veto de Trump

El papa Francisco reiteró el miércoles su llamamiento a que la gente construya puentes de entendimiento en lugar de muros en sus primeras declaraciones, aunque indirectas, desde la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impidió la entrada al país de refugiados y de migrantes de siete países de mayoría musulmana.

El pontífice argentino realizó los comentarios durante su catecismo semanal, dedicado a las ideas cristianas de perdón y la esperanza para forjar la paz.

"En el contexto social y en el civil, apelo a no crear muros sino a construir puentes. No respondan a la maldad con maldad. Derroten a la maldad con el bien, a la ofensa con el perdón. Un cristiano nunca debería decir 'pagarás por esto'. Nunca. Ese no es un gesto cristiano. Una ofensa se supera con perdón. Para vivir en paz con todo el mundo", dijo Francisco.