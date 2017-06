El lunes comenzará el juicio contra Bill Cosby por abuso sexual

El hasta ahora único proceso contra el comediante estadounidense Bill Cosby por acusaciones de abuso sexual arrancará el lunes 5 de junio, tras meses de retraso debido a la saturada agenda de su principal abogado.



El caso se remonta a enero de 2004, cuando presuntamente Cosby administró unas pastillas Andrea Constand, empleada de la Universidad Temple de Filadelfia, y después abusó en su casa. La fiscalía acusa al protagonista de "The Cosby Show" de triple acoso sexual agravado: primero, por la administración de pastillas; segundo, porque Constand quedó supuestamente inconsciente y tercero, porque las relaciones sexuales se mantuvieron al parecer sin el consentimiento de la mujer.



Según el diario The Washington Post, Cosby se enfrenta a una pena máxima de 20 años de cárcel, pero debido a su avanzada edad (79 años) y a que el caso ocurrió hace 13 años y, por tanto, los hechos casi prescribieron, el tribunal podría dictar una sentencia mucho menor.



En 2006, Cosby reconoció haber adquirido un fuerte tranquilizante para administrárselo a las mujeres con las que quería mantener relaciones sexuales, durante el proceso civil que ambas partes resolvieron extrajudicialmente, difundió DPA.



Según declaró, su contacto sexual con Constand fue de común acuerdo, pero reconoció que antes le dio un antialérgico en forma de pastillas. No obstante, a favor del comediante figura el hecho de que Constand probablemente no puede aportar pruebas de sus acusaciones, que tampoco pueden ser demostradas por un médico.