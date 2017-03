El fiscal general pidió investigar a 9 ministros del gobierno de Temer

La endeble fortaleza política del presidente brasileño Michel Temer se vio nuevamente desafiada, después que el fiscal general, Rodrigo Janot, pidiera a la Corte Suprema investigar al menos a nueve ministros de su gobierno acusados por los ex directivos del grupo Odebrecht de haberse beneficiado de la corrupción en torno a Petrobras, informaron medios locales.



Según divulgó hoy el diario Globo, entre los ministros acusados figuran Blairo Maggi (Agricultura), Aloyisio Nunes (Relaciones Exteriores), Eliseu Padilha (Presidencia), Moreia Franco (Secretaría General del Gobierno), Bruno Araújo (Ciudades), Gilberto Kassab (Ciencia y Tecnología) y Marcos Pereira (Desarrollo).



Janot también pidió la apertura de investigaciones a otros dos ministros del Ejecutivo brasileño, aunque sus nombres no fueron revelados.



El juez instructor del caso, Edson Fachin, recibió ayer la petición de la Fiscalía para comenzar investigaciones también contra 83 políticos con estatus de aforados, amparados por el llamado "foro privilegiado", por lo que sólo pueden ser investigados y juzgados por la Corte Suprema, refirió la agencia de noticias EFE.



La Fiscalía envió la pasada semana al Supremo la lista con las solicitudes, pero los documentos tan sólo fueron digitalizados esta semana y llegaron ayer martes a las manos de Fachin, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.



El magistrado deberá decidir si autoriza o no las investigaciones por la Fiscalía de los políticos amparados por el "foro privilegiado".