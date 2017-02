El exquisito queso británico que teme al Brexit

En un campo del suroeste de Inglaterra, el agricultor Charles Martell está atendiendo a sus vacas de raza selecta mientras dos de sus empleados elaboran el queso Gloucester Single, una exquisitez británica.



Han pasado dos décadas desde que la Unión Europea (UE) otorgó a Martell la protección de la Denominación de Origen (DO), lo que significa que sólo puede hacerse de acuerdo a una receta predefinida y en un lugar específico.



La inminente salida de Gran Bretaña a la UE amenaza esa situación.



"La razón por la que lo hice fue porque la gente estaba empezando a hacer el queso fuera del condado, y pensé: ¡fuera, no es su queso", dijo Martell a la AFP, rodeado de sus vacas de la variedad Gloucester en el condado rural de Gloucestershire, en un gélido día de febrero.



Se espera que, debido al Brexit, decenas de alimentos y bebidas de Gran Bretaña pierdan su estatus especial, dejando a productores como Martell ante la incertidumbre de cómo proteger sus negocios.



Desde la crema cuajada de Cornualles, al salmón salvaje escocés, el whisky escocés o el queso Stilton, Gran Bretaña cuenta con 77 productos que forman parte del mismo programa europeo del que se benefician el champán francés o el jamón ibérico español.



El sello de la UE significa que los consumidores saben que están recibiendo el artículo genuino.



Según la Comisión Europea, estos artículos se venden un promedio de 2,3 veces más que un artículo similar pero no autentificado, y además los productores pueden solicitar fondos europeos para promover sus productos.



Mano de obra de la UE



Martell no quiso revelar qué votó en el referéndum del 23 de junio, pero el condado de Gloucester votó mayoritariamente a favor de salir de la UE. Su principal motivación para obtener la Denominación de Origen fue proteger el queso Single Gloucester, que él mismo recuperó en 1976 con la ayuda de una receta local de 1931.



Es un queso duro y graso que empezó a elaborarse en el condado hace más de 200 años, y solo puede hacerse en las granjas de Gloucestershire que tengan vacas de la raza Old Gloucester. En sus inicios, Martell ordeñaba a mano tres vacas y vendía el queso en un mercado local.



Ahora lo exporta a 30 países. Su negocio depende del trabajo de un pastor rumano y de las habilidades de sus queseros polacos y búlgaros, cuyo derecho a vivir y trabajar en Gran Bretaña también podría verse afectado por el Brexit, una preocupación importante para muchos agricultores.



Martell dijo que su empleado rumano adquirió una experiencia en el vacuno de su país que no suele encontrarse entre los jóvenes candidatos británicos a un empleo.



Una gran nación gastronómica



Los productores de salchichas Newmarket, hechas en el este de Inglaterra con carne de cerdo y hierbas, se acogieron a una etiqueta europea ligeramente diferente a la "Denominación de Origen", la de Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la UE, para distinguirse. Grant Powter, cuya familia fabrica las salchichas desde 1880, dijo a la AFP que la designación era "sumamente importante" para la calidad y la autenticidad, así como para las exportaciones.



El ministerio de Agricultura británico aún no ha esbozado un programa para reemplazar todo este sistema después de que el Reino Unido abandone el bloque europeo.



Sin embargo, una portavoz del ministerio dijo a la AFP que "estos productos son extremadamente importantes para nuestra reputación como una gran nación de alimentos y trabajaremos para asegurar que sigan beneficiándose de la protección en el futuro".



Martell dijo que creía que el gobierno británico actuaría para ayudar a proteger los alimentos regionales auténticos de las imitaciones. "No puedo creer que el gobierno no haga algo, una versión británica de eso... Estarían locos si no lo hicieran".