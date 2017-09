Embed

El antes jefe máximo de las Farc y hoy líder de la organización política en la que se convirtió la ex guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, escribió una carta a las bases de la agrupación donde quedaron claras las diferencias que se dan en el nuevo partido.Rodrigo Londoño, alias Timochenko cuando dirigía las Farc, escribió una larga carta a las bases del nuevo partido político que construyó la ex guerrilla -Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- en donde expuso las diferencias que existen hacia el interior de la organización."Personalmente sí quedé con un sabor amargo. Nadie en las Farc puede decir que yo lo he llamado para decirle que me apoye o me proponga como jefe, y menos para que no lo hagan con X o Y camarada", señaló.Londoño se refirió a los cuestionamientos de algunos exguerrilleros a su liderazgo. "Con la situación generada en el congreso, que es resultado de una campaña sistemática, la que nunca creí que fuera cierta, se entra a cuestionar mi idoneidad para seguir siendo el jefe de las Farc", afirma, según el diario El Tiempo.Señala que está dispuesto a dar un paso al costado, pero no oculta su malestar por lo ocurrido dentro de las Farc. "Lo que no me trama es que usen métodos arteros, desleales, y nada en el marco del espíritu de partido que nos debe caracterizar", agrega.El diario recuerda que desde el primer día del congreso de las Farc fueron evidentes dos tendencias: la de Timochenko, que apuesta a que el partido se sintonice con un electorado más allá de sus bases, y la de Iván Márquez, que apunta a un movimiento 'revolucionario' más ortodoxo.Precisamente, luego de terminado el congreso de la exguerrilla, la nueva dirección de esa organización –integrada por 111 personas– sesionó para designar al jefe del partido.En esa reunión, que las Farc denominaron el primer Consejo Político de los Comunes, según el relato de Timochenko, algunos exguerrilleros ventilaron sus diferencias con su jefatura, pero luego, cuando él llegó para confrontarlos, ya no estaban.Luego de esta reunión, según lo que cuenta Timochenko, fue confirmado como jefe del partido.Dice que antes de su nombramiento pidió que le aclararan qué partido iba a dirigir: "Si uno guiado por el centralismo democrático, donde lo que se acordaba por la mayoría se convertía en orientaciones sagradas para toda la militancia, o un partido donde cada cual define hacer lo que se le venga en gana".Londoño lamentó que todo esto esté ocurriendo en medio de las dificultades que atraviesa la implementación de los acuerdos de paz. Menciona la situación de los presos, los colados en sus listas, las disidencias y a los líderes de las Farc que "no asumen su papel como debe ser".Por último, en su carta a las bases pide a los que no creen en el proceso de paz que se aparten. "Hago un llamado sincero a los que no creen (...) en los acuerdos de La Habana, para que más bien se hagan a un lado y nos dejen trabajar a los que sí creemos".