El Estado Islámico asesinó a 231 civiles cuando huían de Mosul

Al menos 231 civiles fueron asesinados durante las últimas semanas cuando intentaban huir del oeste de Mosul, localidad del norte de Irak en la que se desarrolla una ofensiva contra el Estado Islámico, informó hoy la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que consideró las muertes como "crímenes de guerra".



La zona oeste de Mosul es el escenario de cruentos combates en los que el Ejército iraquí, con el apoyo de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, busca expulsar de manera definitiva al EI, que en los últimos meses ha ido perdiendo terreno en varias ofensivas de las fuerzas de seguridad.



La ONU ha documentado que conforme el EI ha tenido que replegarse, las masacres de civiles se han multiplicado, aunque la estrategia habitual de este grupo desde que tomó el control de Mosul, hace tres años, ha sido la de utilizar a los civiles como escudos humanos.



Decenas de miles de civiles tuvieron que abandonar la ciudad por los combates y buscar refugio en campamentos de la ONU desde el inicio de la ofensiva, en octubre pasado. Las fuerzas iraquíes tomaron la parte oriental de la ciudad en enero, y en febrero lanzaron su asalto sobre la parte occidental.



Además de los asesinatos atribuidos a los yihadistas, el organismo señaló que entre 50 y 80 personas murieron el pasado 31 de mayo en un bombardeo aéreo en Zanyili, un área al oeste de la ciudad también controlada por el EI, en un ataque sobre el que todavía se está recogiendo información.







En particular sobre los actos del EI, el informe asegura que el 26 de mayo, los yihadistas ejecutaron a 27 personas, entre ellas 14 mujeres y cinco niños, quienes fueron enterrados dos días después por los vecinos.El pasado día 1, el grupo yihadista asesinó a otras 163 personas en el barrio de al-Shifa, cerca de una fábrica de bebidas, cuando las víctimas intentaban alejarse de los enfrentamientos entre soldados y terroristas.Los cadáveres fueron abandonados en el lugar, según la ONU, que indicó que a ellos hay que agregar un número aún indeterminado de desaparecidos, informó la agencia de noticias EFE."Disparar contra niños que intentan huir por su seguridad con sus familias... no tenemos palabras suficientes para condenar hechos tan horrendos", dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, que exigió al gobierno iraquí que garantice que los responsables sean llevados ante la justicia y paguen por sus actos."El asesinato de civiles y ataques premeditados contra personas que no están participando en las hostilidades constituyen crímenes de guerra" sentenció la ONU.Hussein también se dirigió a las fuerzas de seguridad iraquíes y de la coalición que la apoya pidiéndoles que se aseguren de que sus operaciones respetan las normas internacionales y de que se hace todo lo posible para evitar la muerte de civiles.Un informe del Comité de Seguridad de la provincia iraquí de Nínive, provincia cuya capital es Mosul, grafica las consecuencias de la ofensiva sobre el EI, en que además asegura que el 93% de la zona oeste de la ciudad ya se encuentra en manos del gobierno iraquí.Mohamed Ibrahim al Bayati, titular del comité regional de seguridad, informó que las fuerzas oficiales han matado a un total de 2.000 combatientes del EI en esa zona, entre ellos 300 atacantes suicidas y 350 francotiradores, además de destruir 75 drones y 120 lanzaderas de morteros utilizadas por el EI.El comandante de la Policía Federal Raid Shaker Yaudat dio a conocer los datos del Ministerio de Interior, según el cual 1.221 yihadistas perecieron durante los combates en el oeste de Mosul, que dieron comienzo el pasado febrero.El informe precisa que las fuerzas policiales evacuaron a 4.424 familias de las zonas de combate, integradas por 30.229 personas, y ayudaron a 12.705 familias a regresar a sus hogares, después de la recuperación de sus barrios en la ciudad que supo ser uno de los principales bastiones del yihadismo en Irak.