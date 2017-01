El atacante del aeropuerto de Miami compareció ante la Justicia

El veterano de la guerra de Irak Esteban Santiago compareció este lunes por primera vez ante un tribunal estadounidense por el ataque al aeropuerto de Florida que dejó cinco muertos y seis heridos el viernes, que puede llevarlo a la pena de muerte.



Santiago se presentó ante la jueza federal Alicia Valle en Fort Lauderdale, precisó el Departamento de Justicia. Santiago, de 26 años, voló desde Alaska a Fort Lauderdale y, en el área de recogida de equipajes del aeropuerto, recuperó su arma 9 milímetros y las municiones que había declarado y guardado en su valija registrada.



Santiago, quien ya había mostrado señales de "conducta errática", abrió fuego en este aeropuerto muy transitado hasta quedarse sin balas. Luego se tendió en el piso y pacíficamente se entregó cuando se aproximaron los policías, según las autoridades.



Las imágenes divulgadas el domingo por el sitio TMZ muestran a Santiago, vestido con una camisa azul, que camina tranquila pero rápidamente por la terminal cerca de las cintas transportadoras de maletas.



Con barba corta, lleva una prenda en la mano izquierda y no tiene ningún bolso consigo. Después de pasar a algunas personas, toma con agilidad y con la mano derecha la pistola que tenía disimulada en la cintura.



Dispara inmediatamente dos veces contra objetivos que no se ven en la imagen, sin dejar de caminar, y luego empieza a correr. Una persona aparentemente herida ingresa en el campo de la cámara y vuelve a salir.



El estupor se apodera de todas las personas que están alrededor, a las que les lleva unos segundos darse cuenta de lo que está ocurriendo. Una mujer se refugia detrás de un carrito de equipajes, mientras que otras se arrojan al suelo.



TMZ no dijo cómo obtuvo el video y sólo difundió 20 segundos de la filmación que muestran los momentos previos al ataque y los primeros disparos. El atacante, que viajó desde Alaska con un pasaje sólo de ida, le dijo a los investigadores que había planeado el ataque.



Disparó entre 10 y 15 veces de manera metódica mientras que "apuntaba a las cabezas de sus víctimas", dijo el agente del FBI Michael Ferlazzo, según los documentos de la corte. El agente del FBI George Piro dijo que las autoridades estaban investigando los motivos del ataque. "Seguimos examinando el ángulo terrorista como potencial motivación del ataque", dijo.