El alcalde de Berlín pidió a estar "alerta" pero sin miedo tras el atentado

El alcalde-gobernador de Berlín, Michael Müller, llamó este miércoles a sus conciudadanos a estar "alerta" pero sin miedo tras el atentado del lunes, en el que un camión irrumpió en un mercado navideño matando a doce personas e hiriendo a otras 50.



En una entrevista en la televisión pública "ZDF", Müller aseguró que "es correcto" estar "alerta" y "atentos", ya que la ciudad se encuentra en una "tensa situación" después del ataque, porque aún no se consiguió detener a su autor o autores.



Tras la puesta en libertad el martes del hasta ahora único arrestado, un joven paquistaní peticionario de asilo, las fuerzas de seguridad reconocieron que el o los atacantes siguen en libertad y podrían estar armados.



Por eso, agregó el alcalde-gobernador, es normal que se haya reforzado la presencia policial de forma "evidente" en los "correspondientes puntos" y se tomaron medidas para poder dar rápidamente con el agresor.



Pero, en su opinión, la alerta no debe llevar al miedo: "No se debe tener miedo. Sería ahora fatal si la gente se encerrase en casa y no saliese más".El político socialdemócrata, que gobierna en Berlín con el apoyo de un tripartito de izquierdas recién formado, advirtió en contra de usar el atentado para fines partidistas.



"Lo que ahora oímos desde Baviera es en esta situación realmente indecente", aseguró Müller en relación a las palabras del presidente de la Unión Socialcristiana (CSU) y de estado federado de Baviera, Horst Seehofer, que el martes pidió una revisión de "la política de migración y seguridad en su conjunto".



La CSU exige desde hace meses a su aliada a nivel nacional, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller Angela Merkel, que imponga una cuota para refugiados, lo que causó importantes roces entre estos dos socios tradicionales.