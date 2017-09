El ADN probó que Pilar Abel no es hija de Dalí

Una prueba de paternidad refutó el alegato de una mujer española que quiso ser reconocida por los tribunales como hija de Salvador Dalí, dijo la fundación del artista surrealista.





La Fundación Gala-Salvador Dalí dijo el miércoles que el tribunal en Madrid que había ordenado las pruebas de ADN le informó que no existía parentesco biológico probado entre Dalí y Pilar Abel, una mujer de 61 años que leía cartas de tarot por televisión.





Abel ha alegado durante años que su madre mantuvo un romance con Dalí. De haberse confirmado la paternidad, la mujer tendría derecho a una parte de su vasto patrimonio. La fundación dijo que estaba feliz de que se haya resuelto la "absurda" demanda.





Un vocero de la corte dijo a The Associated Press que el tribunal no ha hecho públicos los resultados pero que había enviado el informe forense de la prueba a las partes en la demanda. Habló a condición de anonimato, siguiendo las reglas internas de la corte.





El abogado de Abel no respondió de inmediato a llamadas en busca de comentarios.