Ecuador: Rafael Correa aseguró que será fácil vencer a la oposición en el próximo balotaje

El candidato opositor a la presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, será "fácil de derrotar" en la segunda vuelta electoral por sus propuestas carentes de sustento constitucional, confió el mandatario saliente Rafael Correa.



Tras días de incertidumbre por el resultado de los comicios del domingo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que al aspirante oficialista Lenín Moreno le faltó menos de un punto porcentual para ganar en primera vuelta y, por tanto, deberá medirse el 2 de abril con Lasso, el segundo con más sufragios.



Con el 99,5% de las actas escrutadas el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, informó en cadena de televisión que el izquierdista Moreno, un administrador que padece de paraplejia, sumó 39,3% de los votos válidos frente a 28,1% de Lasso, un ex banquero conservador que busca por segunda vez la presidencia.



En el escenario de una segunda vuelta nuestro mejor contrincante es Lasso", opinó Correa en una conferencia de prensa con medios internacionales.



"Muchas de las cosas que él propone son inconstitucionales y Lasso me parece una persona nefasta para el país", criticó el gobernante, un economista de 53 años que ya tomó la decisión de irse a vivir a Bélgica, donde cursó una maestría y de donde es oriunda su esposa Anne Malherbe.



Lasso, de 61 años y accionista del Banco Guayaquil, del cual fue presidente por casi dos décadas, centró su campaña en la creación de empleos, reducción de impuestos y una mayor inversión extranjera, ofertas enmarcadas en el libre mercado.



Por su parte, Moreno, de 63 años, buscó convencer a sus seguidores con la promesa de continuar la década de socialismo de Correa enfocada en programas sociales, participación activa del Estado en la economía y mejor distribución de la riqueza.



Pese a que Moreno logró la diferencia requerida de más de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, no haber obtenido el 40% de votos necesarios supone un revés para el oficialismo luego de que Correa ganó las presidenciales de 2013 en primera vuelta con una ventaja de casi 35 puntos porcentuales sobre Lasso.



Correa dijo que el oficialista Alianza País obtendría unos 75 de los 137 puestos en la Asamblea Nacional, lo que le daría una mayoría en el poder legislativo.



Lasso, quien tuvo su paso por la administración pública como gobernador, embajador y ministro de Economía, logró convencer a casi un tercio de los votantes, descontentos con las políticas de Correa, su estilo confrontacional y el manejo de la economía que se habría contraído un 1,7% en el 2016.

Aunque para la segunda vuelta el resto de los candidatos opositores ha dicho que se sumaría a su campaña, analistas consideran que tiene un fuerte rechazo, en parte, porque sigue asociado a la crisis financiera de 1999 que obligó a miles de ecuatorianos a emigrar dejando atrás un país sumido en el desempleo y la inflación.



De ganar, tampoco tendría un escenario fácil, ya que Correa amenazó con que si la oposición intenta desmantelar lo logrado en 10 años, el oficialismo apelará a la figura de la "muerte cruzada", reportó la agencia Reuters.



Según esta facultad, incluida en la Constitución de 2008 que Lasso quiere someter a consulta popular, los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los tres primeros años de gestión, luego de lo cual se debe llamar a elecciones generales.



"Si gana la oposición y quieren destrozar todo lo ganado, existe la figura de muerte cruzada. Tenemos mayoría en la Asamblea y en un año nos podríamos ver de nuevo", alertó Correa, quien ironizó expresando que "la mejor manera de tenerme lejos es que se porten bien. Si se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar"