Dolores Huerta presagia muchas, muchas luchas

"¿Quién tiene el poder? ¡El pueblo tiene el poder!", dice Dolores Huerta.





A sus 86 años, esta infatigable militante de movimientos sindicales, feministas, ecologistas y por los derechos humanos en Estados Unidos sigue en pie de lucha, aunque sin el reconocimiento que tuvo su compañero, el legendario César Chávez.





"Yo la llamo HIS-toria", lanzó en referencia a la histerectomía, operación en la que se extirpa total o parcialmente el útero.





"Es fácil verlo en esta elección, teníamos una mujer que era más calificada para ser presidenta de Estados Unidos y no fue electa, a pesar de que ganó el voto popular, y tienes un hombre sin ninguna experiencia en gobierno electo", destacó.





"Nos muestra cómo las mujeres en nuestra sociedad están devaluadas e irrespetadas", siguió la activista, descendiente de inmigrantes mexicanos y criada por una madre soltera durante la Gran Depresión de la década de 1930.





Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Huerta vaticina "muchas, muchas luchas" en las que espera tener una participación activa. Sus días se siguen yendo en la organización de protestas, talleres de capacitación y reuniones con influyentes personalidades.





Teme que el nuevo gobierno pueda echar para atrás avances ganados en áreas como protección medioambiental, derechos de la mujer, aborto, control de armas y salario mínimo, y libertades civiles.





Por estos días se presentó en el Festival de Cine de Sundance, "Dolores", quiere dar un lugar en la historia a la inspiradora del eslogan "Yes We Can" o "Sí se puede" de Barack Obama, quien le otorgó la Medalla de la Libertad, el honor más alto de Estados Unidos.