DirecTV podría quedarse sin "Los Simpsons" ni la Copa Libertadores

Este conflicto, reconocido por Fox a través de un comunicado, dejaría a todos los clientes de DirecTV en América Latina sin poder ver la Copa Libertadores y la Sudamericana por Fox Sports, y la emblemática serie "Los Simpsons" que se emite por el canal Fox.



Así lo informó el departamento de Relaciones Públicas de FOX a través del siguiente comunicado de prensa:

"FOX Networks Group Latin America informa a sus fans que tras varios meses de conversaciones con DirecTV Latinomérica, lamentablemente aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de Enero; no obstante, FOX Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo.



Por otra parte, los fans podrán seguir disfrutando de todos nuestras señales y servicios disponibles en los demás sistemas de TV Paga".



Con presencia directa o a través de otras compañías en México, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, los usuarios del sistema de ese cableoperador podrían perderse series y programas tan populares como "The Walking Dead", "Los Simpson", "Modern Family", "Vikings", "Homeland" o esperados próximos estrenos como "The Young Pope" o "Taboo".



Además, Fox Sports transmite también la Copa Libertadores, la Sudamericana y gran cantidad de partidos de las ligas europeas de fútbol, incluyendo la liga italiana, la Champions League y la Europa League.

La compañía de televisión satelital DirecTV Latinoamérica podría quedarse a fin de este mes sin las señales de FOX Networks Group Latin America, que incluye a FOX, FOX Life, FX, Fox Sports, Nat Geo, Cinecanal, Film Zone y todo el paquete de canales premium, ya que hasta el momento no prosperan las negociaciones para la renovación de un acuerdo por la distribución de estos contenidos.