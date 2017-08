Diosdado Cabello fue acusado de recibir U$S100.000.000 en sobornos

La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega acusó al dirigente chavista Diosdado Cabello de recibir un depósito de U$S 100 millones, como parte de la extendida saga de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.





"En el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron U$S 100 millones en una empresa denominada...es una empresa española denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos, Luis Alfredo Campos Cabello y Jesús Campos Cabello", señaló y afirmó tener pruebas contra Maduro y sus principales espadas que supuestamente los vinculan con la saga de sobornos y corrupción de Odebrecht, que se extendió en buena parte de América Latina.





Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ex presidente de la Asamblea Nacional, es una de las figuras más poderosas del gobierno de Nicolás Maduro.





Prófuga desde el viernes pasado, cuando huyó a Colombia tras denunciar una persecución política, Ortega recibió un fuerte aval de los procuradores de la región que estaban reunidos en una cumbre en la capital brasileña.





Ortega hizo una descripción devastadora del presente de su país y dijo temer por su vida."En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro", dijo en la cumbre donde fue acogida como "legítima fiscal general de Venezuela", en palabras del procurador brasileño, Rodrigo Janot.





Luego de reunirse con el canciller local Aloysio Nunes, reiteró sus denuncias: "300.000 millones de dólares desembolsó el Estado venezolano por unas obras que actualmente están paralizadas. Tenemos todos los elementos que comprometen, no solamente al presidente de la República, sino también a su entorno: Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Elías Jaua y otros". La ex fiscal no detalló a qué periodo correspondía ese monto.