Detuvieron a una mujer en Malasia por el asesinato del hermano del líder norcoreano

La policía de Malasia informó hoy del arresto de una mujer con pasaporte vietnamita por el supuesto asesinato de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, ocurrido ayer en el aeropuerto de Kuala Lumpur.



En Seúl, en tanto, el primer ministro surcoreano y presidente en funciones, Hwang Kyo-ahn, calificó el asesinato de "brutal e inhumano", mientras que el portavoz del Ministerio de Unificación de ese país, Jeong Joon-hee, señaló que Seúl está convencido de que la víctima es el hermano mayor del líder norcoreano.



El norcoreano falleció ayer mientras era trasladado a un hospital de Putrajaya, la capital administrativa del país, tras enfermar súbitamente antes de embarcar en un avión con destino a Macao, desde donde había llegado el pasado día 6.



La policía malasia indicó ayer en el último comunicado remitido a los medios que conforme a los documentos del viajero, la víctima se llama Kim Chol y nació en Pyongyang en junio de 1970.



Según medios surcoreanos, que fueron los primeros en informar del caso, Kim Chol es un alias bajo el cual suele viajar Kim Jong-nam, el hijo primogénito del fallecido dictador norcoreano Kim Jong-il.



Kim Jong-nam, de unos 45 años, llegó a ser considerado como el mejor posicionado para relevar a su padre al frente del régimen norcoreano hasta caer en desgracia con el cambio de siglo, y desde entonces se cree que residía entre Hong Kong, Macao y Beijing sin ocupar ningún cargo oficial.



El gobierno comunista de Corea del Norte, uno de los países más herméticos y aislados del mundo, no hizo ningún comentario sobre el hecho.



Corea del Sur es especialmente sensible a cualquier señal de posible inestabilidad en Corea del Norte, su vecino con armas nucleares y con el que técnicamente aún está en guerra.



En Seúl, legisladores que fueron informados del hecho por la inteligencia del país aseguraron hoy que el servicio secreto sospecha que Kim fue asesinado por envenenamiento por dos agentes norcoreanas, informó la agencia de noticias Reuters.



Los diputados, que pidieron no ser identificados, agregaron que la agencia les dijo que el joven e imprevisible líder norcoreano emitió una "orden permanente" para el asesinato de su hermanastro y que hubo un intento fallido en el 2012.



En Kuala Lumpur, el jefe de la policía nacional dijo en un comunicado que la detenida en relación al asesinato es Doan Thi Huong, nacida el 31 de mayo de 1988 en Nam Dinh, una ciudad del norte de Vietnam situada 74 kilómetros al sureste de Hanoi.



La mujer, que iba sola en el momento de su arresto en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, aparecía en las grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto y era buscada por la policía, dijo el director nacional de policía, Khalid bin Abu Bakar



La grabación de las cámaras de seguridad de la Terminal 2 del aeropuerto de la ciudad malasia muestra a una mujer con rasgos asiáticos, tez blanca y media melena que viste una camiseta de color blanco y una falda azul antes de subir a un taxi.



Según las autoridades, es una de las dos mujeres que presuntamente atacaron a la víctima en el recinto de salidas del aeropuerto rociándole la cara con un producto químico, aunque algunos medios indican que le inyectaron un veneno, informó la agencia de noticias EFE.



El cadáver del norcoreano fue trasladado esta mañana en una ambulancia escoltada por varios furgones de la policía hasta el Hospital General de Kuala Lumpur, donde los forenses determinarán la causa de la muerte y la identidad del fallecido, según el diario local The Star.



Al menos tres coches con matrícula diplomática y pertenecientes a la delegación de Corea del Norte en el país se encuentran aparcados en el recinto hospitalario.



"La investigación está en curso y se ha solicitado un examen postmortem para determinar la causa de la muerte", señaló el inspector Abu Bakar.