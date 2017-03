Creen que el CO2 no es la principal causa del cambio climático

El administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE.UU., Scott Pruitt, afirmó este jueves que no cree que el dióxido de carbono sea una de las causas principales del cambio climático.



"Creo que medir con precisión la actividad humana sobre el clima es algo muy desafiante y existe un gran desacuerdo sobre el grado del impacto. Por tanto, no, no estoy de acuerdo en que es un causante principal del calentamiento global que vemos", afirmó Pruitt.



"Pero no lo sabemos aún. Necesitamos continuar el debate, la revisión y el análisis", agregó el jefe de la EPA en declaraciones a la cadena de televisión CNBC.



El comentario del Pruitt, un escéptico del cambio climático, contradice la postura pública de su agencia, cuya web afirma que "el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que está contribuyendo al reciente cambio climático".



La opinión del administrador tampoco concuerda con la de la Agencia Espacial estadounidense (NASA) y la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) del país.



El pasado enero, la NASA y la NOAA afirmaron que "la temperatura media de la superficie del planeta ha aumentado unos 2,0 grados Fahrenheit (1,1 grados Celsius) desde finales del siglo XIX, un cambio producido en gran medida por el aumento del dióxido de carbono y otras emisiones humanas a la atmósfera".



Pruitt también tildó hoy de "malo" el histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático negociado en 2015 por más de 190 líderes internacionales, incluido el entonces presidente de EE.UU., el demócrata Barack Obama.



El pacto está destinado a sustituir en 2020 al Protocolo de Kioto y tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados con respecto de los niveles preindustriales.



El senador demócrata Brian Schatz, copresidente de la Fuerza de Acción del Clima del Senado, criticó hoy a Pruitt por sus ideas "extremas" e "irresponsables".



"Cualquiera que niegue el valor de más de un siglo de pruebas científicas y hechos básicos no está cualificado para ser el administrador de la EPA", subrayó el senador en un comunicado.



Ex fiscal general de Oklahoma, Pruitt fue aprobado para su puesto por el Senado el pasado mes, tras ser nominado por el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump.



Con la ratificación de Pruitt, Estados Unidos se encamina a la desregulación federal y la marcha atrás en las agresivas políticas de defensa medioambiental y contra el cambio climático impulsadas por Obama.