Confirman que Kim Jong-nam fue asesinado con un arma química

La Policía de Malasia descubrió que el envenenamiento de Kim Jong-nam en el aeropuerto de Kuala Lumpur fue con una potente arma química capaz de matar en pocos minutos, el tóxico VX.



El agente nervioso está incluido por la ONU en su lista de armas de destrucción masiva y prohibido desde 1993 por la Convención de Armas Químicas. Se trata de un líquido aceitoso de color ámbar que ni huele ni tiene sabor, pero que puede penetrar en la piel y detener el sistema nervioso.



El equipo del Departamento de Química de la Policía local señaló en un informe preliminar, citado por las autoridades, que hallaron rastros del citado agente nervioso en el rostro y ojos del fallecido.



Según la agencia EFE, un grupo de agentes rastreó este viernes los lugares donde las dos sospechosas detenidas por el crimen manipularon el VX antes de restregar con el tóxico en un pañuelo la cara de Kim Jong-nam el pasado 13 de febrero en el aeropuerto de Kuala Lumpur.



El inspector general de la Policía, Khalid Abu Bakar, afirmó que una de las mujeres bajo custodia tuvo "vómitos" y otros síntomas de envenenamiento tras lo sucedido.



A pesar de ello, el jefe policial aseveró que no hay peligro para los usuarios de la terminal 2 donde ocurrió el incidente.



"Aún no lo sabemos (si el VX fue fabricado o introducido en el país). Tratamos de averiguarlo, pero si fue una cantidad muy pequeña, hubiera sido difícil de detectar", apuntó el oficial a los medios, informa el diario The Star.



El VX, considerado un arma química por la ONU, es un líquido aceitoso incoloro que no tiene olor ni sabor y está considerado como uno de los agentes nerviosos sintetizados más letales.