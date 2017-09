Con Merkel como favorita, Alemania elige próximo canciller

Los colegios electorales abrieron en Alemania para que 61,5 millones de ciudadanos con derecho a voto elijan al próximo canciller, en unas elecciones marcadas por el ascenso de la ultraderecha y la previsible debacle del Partido Socialdemócrata (SPD).



Los últimos sondeos marcan que la canciller cristianodemócrata (CDU) Angela Merkel ganará con un respaldo popular cercano al 36 por ciento un cuarto mandato consecutivo hasta 2021, si bien no está claro con qué fuerza política deberá aliarse para formar Gobierno.



"Lo único que puedo decir es que no formaremos coalición ni con el partido La Izquierda (formación que aglutina poscomunistas y socialistas desencantados), ni con (el partido de ultraderecha) Alternativa para Alemania (AfD)", dijo Merkel en varias ocasiones durante la campaña.



En el que se espera que sea el Parlamento más fragmentado de la historia de Alemania, el SPD de Martin Schulz tener su peor resultado electoral hasta la fecha, confirmando así la ley no escrita de que una alianza con Merkel le pasa factura a la socialdemocracia, como ya sucedió tras la primera gran coalición con ella (2005-2009).



En tanto, las encuestas marcan un alza de las ultraderecha de Alternativa para Alemania (AfD), cuyos dirigentes mantienen un discurso mordaz y contrario a la inmigración, con lo que pueden convertirse en la tercera fuerza política del país.



Con este panorama, las constelaciones de Gobierno que se dibujan como como más plausibles a partir de mañana serían la reedición de la actual gran coalición o la llamada alianza "Jamaica" (por los colores de las agrupaciones, equivalentes a la bandera de ese país) formada por la Unión (CDU/CSU), Los Verdes y FDP, y que sería algo inédito a escala nacional.



El resultado oficial de estos comicios se conocerá alrededor de las 19 horas de Argentina.