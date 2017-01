tuits muro falklands islands.jpg Los tuits de la cuenta...



Un grupo de kelpers que defiende la ocupación británica de las Malvinas reclamó irónicamente, a través de las redes sociales, a la primera ministra Theresa May que solicite a su par estadounidense, Donald Trump, que levante un muro en las islas como el que prevé hacer en la frontera con México."Hola Theresa May puede por favor preguntarle a Donald Trump si puede construir un muro para mantener a la Argentina afuera. Gracias #Falklands", escribió en Twitter el grupo de kelpers que maneja la cuenta @falklands_utd.Luego escribieron otro mensaje en el que se burlaron de la Argentina y de sus capacidades económicas para afrontar los gastos de tamaña construcción."Pero no se preocupe, nosotros vamos a pagarlo. Argentina no se puede hacer cargo de un balde y una pala, menos de hacer un muro de verdad", lanzaron.El mensaje llegó luego de que Trump firmara la orden para comenzar a construir 3.000 kilómetros de muro en la frontera con México, una de sus grandes promesas de campaña, en busca de luchar contra la inmigración ilegal.La mención a May tampoco fue casual, ya que en las próximas horas se reunirá con el presidente de Estados Unidos para analizar la relación política y comercial entre ambos países en el marco del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).