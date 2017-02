​​​​​Cinco destinos brasileños tendencia para 2017

jerico.jpg

bonito.jpg

arriaial.jpg

cabo.jpg

angra.jpg

El espectacular escenario de la playa de Jericoacoara (Ceará) le ha asegurado el puesto de destino número uno de América del Sur y su lugar entre los tres primeros del mundo.El anuncio fue realizado por una publicación especializada en viajes, que también citó tres ciudades más en una lista de honor: Bonito (Mato Grosso do Sul), Arraial do Cabo (Río de Janeiro) y Cabo Frio (Río de Janeiro).Todas fueron listadas en el Top 10 de los premios Travelers' Choice Destinos en Alta – América del Sur, del sitio web Trip Advisor.Ya la revista Time apuntó a Angra dos Reis (Río de Janeiro) como uno de los 50 destinos en el mundo a ser descubierto en 2017.A seguir, algunos consejos del Embratur para aquellos que deseen conocer esos destinos. .La aldea de la ciudad de Jijoca se sitúa a 300 kilómetros de Fortaleza y se encuentra dentro del Parque Nacional de Jericoacoara.Las atracciones locales incluyen la práctica de deportes extremos en las playas y lagunas de la región. Disfrutar de monumentos naturales como la Pedra Furada, principal tarjeta postal de Jericoacoara también es una opción, donde además se ofrecen paseos en canoa por los hermosos manglares del Río Guriú, sitio en el que se puede observar los caballitos de mar.La pequeña ciudad no esconde su nombre. Es reconocida internacionalmente como uno de los destinos más bellos del mundo para los amantes del ecoturismo. Uno de los lugares más populares para los visitantes es la Gruta del Lago Azul, localizada en una zona de conservación ambiental.Entre las atracciones están los paisajes naturales, los baños en ríos de aguas transparentes, cascadas, grutas y cuevas. El Parque Nacional de la Sierra de Bodoquena integra el complejo turístico.A casi 150 kilómetros de Río de Janeiro y 13 kilómetros de Cabo Frio, la ciudad cuenta con playas de aguas cristalinas, dunas de arena blanca, lagunas y una vegetación de restinga conservada.También hay opciones de paseos en barco. Entre las ciudades más famosas de la Região dos Lagos, Arraial do Cabo conserva una atmósfera agradable de una ciudad del interior.Algunas de las playas más visitadas por los turistas que vienen a la ciudad son Peró, Conchas, Forte y Brava.El destino cuenta aún con un polo de confecciones de ropas de playa con numerosas tiendas reunidas en la Rua do Biquíni (Calle del Biquini). Ya el Barrio de Passagem, que ha sido habitado por la familia real portuguesa y por los esclavos en la época de la colonización, hoy tiene un aire de historia y bohemia, con bares con música en vivo y edificios históricos.El destino cuenta con 365 islas y hermosas playas que pueden ser recorridas en paseos en lancha, velero o taxi acuático.Desde Angra también parten barcos hacia Isla Grande, la isla más grande de la bahía, donde no hay circulación de vehículos. Entre las playas imperdibles están Lopes Mendes, Saco do Céu y Cachadaço.