Científicas de la Nasa serán homenajeadas en una colección de Lego

"Mujeres de la Nasa" es la nueva colección de juguetes que lanzará la compañía Lego a fines de 2017, para rendir homenaje a cinco científicas y programadoras que fueron clave en la historia de la más importante agencia espacial, se informó.



La nueva colección "Women of Nasa", creada por la divulgadora de ciencia Maia Weinstock, estará concluida a fines de 2017, según anunció Lego en su blog de ideas.



Por el momento, la línea incluye a Sally Ride, la primera mujer estadounidense en el espacio; Mae Jemison, la primera mujer afroamericana en el espacio; y a Katherine Johnson -una científica inmortalizada en la película "Hidden Figures"-, que ayudó a crear la matemática que llevó a los astronautas durante el programa Apollo.



Asimismo, presenta a Margaret Hamilton, una científica de la Nasa que desarrolló el software para el programa Apollo; y a Nancy Grace Roman, una astrónoma de la Nasa conocida por su trabajo con el Telescopio espacial Hubble.



La idea es destacar el trabajo de las mujeres en profesiones STEM (por sus siglas en inglés), que incluyen los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.



Esta colección en particular, se enfoca en el trabajo de mujeres que fueron clave en la historia de la Nasa.



"Todavía, en algunos casos, las contribuciones son desconocidas o subestimadas, especialmente porque las mujeres lucharon en su historia para ganar aceptación en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas", consideró Weinstock.



Lego aprobó una primera versión, pero todavía está trabajando en la colección final de "Women of Nasa", la cual se proyecta que estará a la venta a fines de 2017.