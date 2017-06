China y Europa respaldan el Acuerdo de París tras la retirada de Trump

Embed Good to start this year's #EUChinaSummit on trade, climate and foreign policy. pic.twitter.com/xIQO2osWor — Donald Tusk (@eucopresident) 2 de junio de 2017

Trump cambio climatico

Embed Statement on the US' withdrawal from the Paris climate agreements. #parisagreementhttps://t.co/T4XOjWZW0Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 de junio de 2017

China y la Unión Europea (UE) reafirmaron este viernes su compromiso con el Acuerdo de París sobre cambio climático, en medio de alarma mundial y un vendaval de críticas internacionales contra Donald Trump por haber retirado ayer a Estados Unidos del histórico acuerdo para combatir el calentamiento global.Se espera que la decisión de Trump domine las discusiones entre el primer ministro chino, Li Keqiang, quien encabeza una gran delegación de ministros de visita en Bruselas, con los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.En un discurso ante empresarios europeos junto al premier chino, Juncker afirmó que los vínculos entre la UE y China están apuntalados sobre "un sistema internacional basado sobre reglas".Bruselas y Beijing creen en la "implementación plena, sin matices, del Acuerdo de París sobre clima", dijo el presidente de la CE, que subrayó que no puede haber "recaída en malos hábitos"."No hay vuelta atrás a la transición energética, no hay vuelta atrás al acuerdo de París", sentenció el presidente del Ejecutivo comunitario, informó la agencia de noticias EFE.En Berlín, la canciller alemana, Angela Merkel, insistió en que la retirada de Estados Unidos del histórico pacto de 2015 no impedirá que el resto del mundo continúe con los esfuerzos por contener las emisiones de gases del efecto invernadero que explican el calentamiento de la atmósfera y la superficie terrestre."Nada puede detenernos ni nos detendrá", dijo en breves declaraciones a periodistas.Merkel, cuyo país será sede este año de una cumbre mundial sobre clima, dijo que la decisión de Trump fue "extremadamente lamentable, y me expreso de manera muy contenida"."Ahora es necesario seguir adelante luego del anuncio de la administración estadounidense", prosiguió, al tiempo que garantizó que su país, la primera economía de Europa, continuará cumpliendo sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París.En su cumbre, China y la UE -dos de los mayores contaminantes del planeta- prevén reafirmar su postura sobre cambio climático.Según un borrador de un comunicado que preparan para el final del encuentro, expresarán su determinación "a seguir adelante con políticas y medidas adicionales para una implementación efectiva de las específicas contribuciones nacionales".Alemania, Francia e Italia -las tres mayores economías de la eurozona- dijeron ayer en un comunicado conjunto que lamentaban la decisión de Trump de retirarse del acuerdo, al tiempo que ratificaron su "más fuerte compromiso" de adoptar sus propias medidas contra el calentamiento global.Aunque Trump dijo que estaba dispuesto a volver al acuerdo si puede renegociarlo para que sea más favorable para su país y no lo perjudique económicamente, las tres naciones europeos dijeron que el pacto no puede ser renegociado, "porque es un instrumento vital para nuestros planeta, sociedades y economías".El Reino Unido y Australia, dos grandes aliados de Estados Unidos, también manifestaron su desazón.La primera ministra británica, Theresa May, llamó anoche por teléfono a Trump y le "expresó su decepción por la decisión y puntualizó que el Reino Unido permanece comprometido con el Acuerdo de París", informó la oficina de la premier en un comunicado.El ministro de Medioambiente australiano, Josh Frydenberg, reiteró el compromiso del país oceánico con el Acuerdo de París, diciendo que el pacto sellado por más de 190 países sigue siendo de mucha relevancia, a pesar de que "hubiera sido preferible que Estados Unidos permaneciera en la mesa", informó el canal ABC.El ex secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, también afirmó hoy estar profundamente "decepcionado y preocupado" por la decisión de Trump, en un comunicado emitido en Seúl.Numerosas naciones de América Latina, entre ellas Argentina, México, Perú y Venezuela, también lamentaron la decisión de Trump, y lo mismo hicieron Japón, Corea del Norte y naciones del Pacífico.Con su retirada, Estados Unidos priva al acuerdo del segundo mayor contaminante del planeta, detrás de China, y se suma a los únicos otros dos países que lo han rechazado: Siria, que está en el medio de una guerra devastadora, y Nicaragua, que lo consideró insuficiente para combatir el cambio climático.