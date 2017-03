Brasil abrió una investigación por los vuelos británicos a Malvinas desde bases brasileñas

El gobierno brasileño anunció que fue abierta una investigación entre varios órganos militares sobre los vuelos realizados por aviones de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña entre aeropuertos de Brasil y las Islas Malvinas.



"El Centro de Comunicación Social de la Fuerza Aérea Brasileña informa que está indagando sobre las informaciones conjuntamente con otros órganos involucrados", dice un breve comunicado sobre la posición oficial enviado por el Ministerio de Defensa de Brasil a Télam.



Por otra parte, la cancillería no quiso pronunciarse oficialmente sobre si aceptaba o rechazaba la comunicación hecha por Argentina sobre estos vuelos desde Brasil hacia las Malvinas.



"No existen una posición al respecto y por el momento no hay órdenes para manifestarse sobre el asunto", dijo por teléfono a Télam un portavoz oficial del Palacio de Itamaraty.



La cancillería brasileña está a cargo del secretario general de Itamaraty, Marcos Galvao, luego de que renunciara la semana pasada al cargo de ministro de Relaciones Exteriores José Serra, quien regresó a su banca de senador.



El presidente Michel Temer evalúa, según la prensa local, nombrar canciller a Aloysio Nunes, senador y candidato a vicepresidente derrotado en 2014 por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).



El miércoles, la Cancillería ordenó a la Embajada Argentina en Brasil transmitir "preocupación" al gobierno del vecino país por vuelos operados por la Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos brasileños y la base aérea de Monte Agradable.



La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, que depende del Ministerio de Defensa, informó a la Dirección de Malvinas de la Cancillería argentina que durante 2016 fueron realizados al menos seis vuelos militares con esas rutas.



El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó en un comunicado que "instruyó a la Embajada Argentina en Brasil la realización de gestiones ante la Cancillería local a fin de transmitir preocupación por dicha situación".



"Además -agrega la nota- se recordó el compromiso brasileño de no receptar en sus aeropuertos y puertos, aeronaves o buques británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo disputa, en concordancia con la posición adoptada por MERCOSUR y UNASUR".



El comunicado agrega que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil "reafirmó el apoyo a nuestro país en la Cuestión Malvinas e indicó que no tenía conocimiento de estos vuelos, comprometiéndose a desarrollar las consultas pertinentes al Ministerio de Defensa local".



Al respecto, la Cancillería indicó que "se efectuaron gestiones con la Embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de emergencias provocadas por desperfectos técnicos".



El comunicado finalizó señalando que "según consta en los registros de la Dirección de Malvinas, durante 2015 hubo 12 vuelos similares detectados por la Fuerza Aérea Argentina desde Brasil. El entonces funcionario Daniel Filmus (quien estaba a cargo de la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas) realizó gestiones similares con el Embajador de Brasil en Argentina y también se hicieron gestiones desde nuestra Embajada en Brasilia. Las respuestas en ambos casos fueron similares a las obtenidas en enero de 2017".