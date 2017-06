Ataque terrorista en Londres: al menos dos muertos y varios heridos 

Los hechos ocurren a cinco días de las elecciones generales anticipadas donde la primera ministra, la conservadora Theresa May, buscará revalidar su cargo frente al ascenso del laborista Jeremy Corbyn.

La BBC, que en un principio afirmó que se trataba de un minibús, informó citando a testigos que fue una camioneta la que protagonizó el incidente.

En principio no estaba claro si se trató de un atentado, reportaron las agencias de noticias Reuters y DPA. Pero las autoridades confirmaron que hubo al menos dos ataques terroristas en las zonas de ocio de London Bridge y en el cercano Borough Market, en Londres.

Fue una escena terrible, con peatones arrollados por un coche, puñaladas y disparos de la policía para frenar a los terroristas. A pesar de que la Policía Metropolitana de Londres confirma las dos muertes, aclaró que pueden haber más víctimas. Esta información fue confirmada por los diarios The Sun, ABC, El Mundo y El País-





A las diez y media de la noche del sábado 3 de junio, una camioneta blanca B&Q entró en el Puente de Londres, el anterior al simbólico Tower Bridge que conduce a la Torre de Londres, se subió a la acera, circulando a unos ochenta kilómetros por hora, y atropelló a una veintena de personas.





Algunos testigos que circulaban por el puente hablan de cuerpos tendidos en el suelo. También se escucharon disparos y se vio como la policía se llevaba a un hombre esposado. El Puente de Londres fue cortado en los dos sentidos y se evacuaron las estaciones cercanas.





Tras arrollar a los peatones, tres varones se bajaron del vehículo y comenzaron a acuchillar indiscriminadamente a las personas que encontraban a su paso. Según un viandante portaban cuchillos con hoja de unas trece pulgadas. Los acuchillamientos siguieron por Borough High Street, al Sur del puente, y en el Borough Market, un mercado gastronómico enormemente popular hoy en Londres, tomado los mediodías de los fines de semana por los turistas. La policía pidió a quienes se encontraban en la zona que se pusiesen a buen recaudo y emitió mensajes con el lema "Corre, escóndete, avisa". En esta zona, también podría haber víctimas.





Las últimas informaciones hablan de que la policía ha abatido a tiros a dos de los cinco terroristas que se cree que han cometido el atentado. Los otros tres continuarían en fuga. Uno de ellos gritó en el ataque "esto es por Alá", según un testigo. Los asaltantes llevaban latas en el pecho, no se sabe todavía si con explosivos. Según el diario "The Sun", el de mayor tirada del país, que tiene su redacción en la calle que lleva al Puente de Londres, se han escuchado además tres explosiones, dos en el Borough Market, a la 1.23 horas y 1.25, y una en las inmediaciones del cercano rascacielos The Shard, el más alto de Londres.





El ataque fue espantoso. Un hombre llegó a recibir cinco puñaladas en el pecho. En los restaurantes y pubs de la zona se vivieron escenas de enorme tensión, con la policía entrando y pidiendo a gritos "¡corran!", o "¡escóndanse!".





Los hoteles próximos a la zona también han sido desalojados, con huéspedes por las calles sin saber a dónde ir. La estación de tren y metro de Liverpool Street, relativamente próxima al puente, se ha habilitado como lugar de atención de heridos, al igual que un hotel cercano a la misma. La zona del ataque está llena de atracciones turísticas, próxima a la Tate Modern, el teatro Globe de Shakespeare y el propio Borough Market. También está cerca el moderno edificio del Ayuntamiento de Londres.





Poco antes de la una de la madrugada, hora local, la Policía Metropolitana confirmó que se trata de "un incidente terrorista". El atropello, que recuerda el atentado islamista del puente de Westminster de hace dos meses, ocurre a solo cinco días de las elecciones generales. "Es lo de Westminster otra vez", lamentaba de hecho un hombre que había visto la escena.





El mensaje de May

Theresa May emitió un comunicado que confirmó lo sabido, que estamos ante un ataque terrorista: "Puedo confirmar que el terrible incidente en Londres está siendo investigado como un potencial acto de terrorismo. Es una investigación que cambia rápido. Quiero expresar mi gratitud a la policía y los servicios de emergencia que están en la escena. Nuestros pensamientos con aquellos atrapados en estos terribles eventos".





El equipo de Donald Trump comunicó enseguida que el presidente de Estados Unidos también había sido alertado de lo que estaba sucediendo. Poco después, el propio Trump escribió un tuit utilizando el atentado para reforzar sus ideas de prohibir entrar a los inmigrantes de algunos países musulmanes, medida que ha sido frenada por los jueces: "Necesitamos hacerlo bien, ser vigilantes y duros. ¡Necesitamos tribunales que nos devuelvan nuestros derechos. Necesitamos prohibiciones de viajes y un nivel extra de seguridad!".





El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, que estaba siendo criticado en campaña por haber dado cobertura en su día en Londres a militantes del IRA y Hamas que acudieron a la ciudad, ha emitido rápidamente un comunicado: "Incidente brutal y que conmociona en Londres. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Mis gracias a los servicios de emergencias".





Alerta nivel 2

El Reino Unido se encuentra en el nivel dos de alerta. Tras el atentado de Mánchester del pasado 22 de mayo, donde el terrorista suicida Salman Abedi mató a 22 personas a la salida de un concierto pop de la cantante estadunidense Ariana Grande, la mayoría jóvenes y niños, el Gobierno elevó la alerta a "crítica", en nivel máximo, por temor a un atentado inminente. También sacó al ejército a la calle, un hecho absolutamente extraordinario en el Reino Unido. Se temía que un cómplice de Abedi pudiese estar libre en la calle con una nueva bomba.





Sin embargo a los dos días, en pleno puente de primavera, la alerta se bajó de nuevo al segundo nivel. Al final el ataque terrorista que se temía parece que ha llegado, pero de manera menos sofisticada: con un coche atropellando y a cuchilladas.