Así es la casa más cara del mundo

Más que una casa es una lujuria. El postureo de los ricos hecho mansión. Y ahora la casa más cara del mundo está a la venta por 500 millones de dólares.





Este palacio posmoderno está situado en el lujoso barrio de Bel-Air, en el área metropolitana del gran Los Ángeles. Y mientras que la intimidad de los habitantes de la lujosa residencia es clave, incluido un foso cristalino que separa la mansión del resto del mundo, desde allí se ve todo, una vista que va desde los rascacielos del centro de la ciudad californiana a las costas de Malibú pasando por las colinas donde se alza el Museo Getty.





Conocida como The One, o la número uno, la mansión de casi una hectárea de terreno se diseñó para eso, para epatar. El creador de este lujo es el promotor inmobiliario Nile Niami. Un paseo por este espacio opulento de cinco alturas muestra la que podría ser la casa ideal para James Bond. De ahí que no sorprenda que su silueta adorne la imprescindible sala de cine privada con 40 butacas con la que cuenta esta vivienda.





En total hay 20 dormitorios y 30 cuartos de baño. Pero The One no está pensada para llevar una tranquila vida familiar. De ahí que también cuente con una discoteca, un casino y una cancha de bowling. Y tiene la mayor piscina cubierta en su interior, una de las cinco con las que cuenta la vivienda, pues tiene otras cuatro de exterior y una de ellas con pantalla de cine para las noches de verano.





El sauna, el campo de golf y el helipuerto son otras de las amenidades de lujo que ofrece una mansión donde el espacio es amplio hasta para los vehículos, ya que el garaje puede albergar hasta 30 vehículos. Incluso los lugares más íntimos de esta casa son estrambóticos: la biblioteca es de cristal y la sala de meditación está iluminada con paredes/acuario llenas de medusas.





El precio y el lujo de The One supera con creces a la que era hasta ahora conocida como la casa más cara de Estados Unidos, la mansión Chartwell. La también llamada The Beverly Hillbillies por la serie Los nuevos ricos tiene en la actualidad un precio que se acerca a los 300 millones de euros. Como declaró Niami al programa Las vidas secretas de los superricos, The One está diseñada para ellos. "Hay mucha gente con mucho dinero que quiere lo que nadie tiene", resumió sobre su obra.





Fuente: El País.