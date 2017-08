Acusaron de robo al mendigo que ayudó a las víctimas en Manchester

El mendigo británico, que fue saludado como un héroe por ayudar a las víctimas del atentado de Mánchester, compareció este miércoles ante un juez acusado de robar a dos de las personas heridas.



Chris Parker "ha sido acusado de dos cargos (...) en relación a una tarjeta bancaria robada en el Mánchester Arena la noche del 22 de mayo de 2017", anunció la policía de la ciudad del norte de Inglaterra.



La persona a la que Parker robó presuntamente la tarjeta es Pauline Healey, quien resultó gravemente herida pero logró sobrevivir, al igual que su hija Samantha. En cambio, su nieta de 14 años murió en la tragedia.



Además, en su primera comparición, se le acusó de robar un teléfono celular a otra víctima, hechos que negó tajantemente. "No he hecho nada, absolutamente nada", dijo ante el juez.



El hombre de 33 años estaba a las puertas del pabellón donde actuaba la cantante estadounidense Ariana Grande, cuando un kamikaze hizo estallar una bomba que mató a 22 personas e hirió a varias decenas.



Parker se precipitó a ayudar a las víctimas, y explicó entonces que confortó a una niña que había perdido las piernas y a una mujer que acabó muriendo en sus brazos.



La historia de Parker conmovió a los británicos, que donaron más de 50.000 libras para ayudarlo, aunque la persona que organizó la colecta explicó al diario The Guardian, antes de conocerse los cargos, que el dinero no le había sido entregado todavía a la espera de que la gente que ayudaba al mendigo diera la autorización.



Gracias al repentino salto a la fama de Parker, su madre, a la que no había visto en mucho tiempo, descubrió su paradero y aseguró estar "muy orgullosa" de lo que había hecho su hijo.