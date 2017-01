Acusaron de "nepotismo" a Trump por la designación de su yerno

Políticos demócratas cuestionan al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por nombrar a su yerno como asesor principal, y piden que la justicia revise si la decisión no viola leyes anti-nepotismo y de conflicto de intereses.



Concretamente, el grupo quiere que el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental examinen "cuestiones legales" relacionadas con el nombramiento de Jared Kushner, de 36 años, casado con Ivanka Trump.

El abogado de Kushner defendió que su cliente renunciará como jefe del negocio inmobiliario de su familia y editor del periódico New York Observer para cumplir con las leyes de ética, reflejó la cadena británica BBC.



El yerno del republicano, que será nombrado presidente el 20 de enero próximo, no es el único futuro funcionario cuestionado: el senador de Alabama Jeff Sessions, elegido para ser fiscal federal, deberá ser confirmado por el Senado, que seguramente le recordará que en 1986 fue rechazado como juez federal por supuestos comentarios racistas.