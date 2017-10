Algunos trabajadores de la industria del sexo denuncian que sus cuentas privadas, aquellas que no guardan relación con su profesión, pueden quedar expuestas ante sus clientes gracias al servicio de Facebook que ofrece nuevos amigos a sus usuarios.



'¿Conoces a esta persona?' Con esta frase la famosa red social presenta an sus usuarios cuentas de personas que podrían conocer, ofreciéndoles la posibilidad de agregarlas como amigos.



Una trabajadora sexual contó bajo condición de anonimato a Gizmodo que un día se quedó perpleja cuando recibió una notificación en su cuenta 'real' de Facebook que le proponía como amigos a sus clientes habituales.



Pese a que Facebook solo disponía de los datos de su vida no vinculados con su profesión, la compañía logro de algún modo detectar su conexión con estas personas en la vida real. Pero lo que más le sobrecogió a esta usuaria fue la posibilidad de que su propia cuenta 'normal' pudiera llegar a ser recomendada a sus clientes.



En este sentido, la mujer no solo temía que esta exposición pudiera afectar a su reputación, sino también que algunos clientes 'raros' pudieran empezar a acosarla.



Ela Darling, actriz de la industria pornográfica, denuncia que su cuenta privada, que mantiene al margen de la relacionada con su oficio, fue expuesta a unos de sus fans.



"No quiero que mi prima de 15 años descubra que soy una estrella del porno porque mi cuenta le sea recomendada en Facebook", se queja Darling.



La compañía mantiene en secreto la tecnología que permite encontrar usuarios que pueden mantener contacto en la vida real y notificárselo a ambos.



Facebook se ha comprometido a hacer "todo lo posible para prevenir estas situaciones" y recalca que "se preocupa por la privacidad de las personas", indica 'The Sun'.