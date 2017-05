Video: un león marino agarró una niña por sorpresa y la tiró al agua

Una niña y su familia se llevaron un gran susto cuando un león marino con el que estaba jugando salió del agua, agarró a la menor con la boca y la tiró al agua. La niña estaba sentada en un muelle en Richmond, en el área metropolitana de Vancouver (Canadá), jugueteando con el animal, al que supuestamente habían estado alimentando minutos antes. Cuando el león marino la arrastró al agua, comenzaron a escucharse gritos. Uno de los testigos se tiró al agua rápidamente y la sacó aparentemente ilesa.





El suceso fue grabado por un estudiante llamado Michael Fijiwara. "Se llevaron un gran susto", declaró Fujiwara a CBC News. "Su familia estaba en estado de shock", ha añadido.





Bob Baziuk, gerente general de la Autoridad Portuaria de Steveston, aseguró a CNN que la niña y su rescatador no estaban heridos, y que están tratando de saber más sobre lo ocurrido. Según Baziuk, el puerto se encuentra en la ruta migratoria de los leones de mar y los machos se acercan, a veces, a esa zona, en busca de comida. "Esto no es Sea World, es un lugar donde comprar pescado", añadió Baziuk. "Si se alimenta a animales como este, se está buscando problemas", añade.





En la misma línea, el profesor Andrew Trites, director de la unidad de investigación de mamíferos marinos de la Universidad de Columbia Británica, ha subrayado, al diario The Guardian, que el león marino no tuvo la culpa y que espera que el video enseñe a la gente a no dar de comer a los animales salvajes.