Video: empleado municipal se jubiló y lo despidieron con una stripper

En Alcalá de Henares, en España, un hombre se despidió de sus tareas y sus compañeros de trabajo no tuvieron mejor idea que agasajarlo con una desnudista en pleno establecimiento público. Filmaron un video y lo subieron a You Tube. El escándalo no tardó en llegar. Mirá la polémica grabación.