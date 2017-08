Una escritora mexicana acuchilló una piñata de Trump

Este domingo 13 de agosto, la periodista y escritora mexicana Guadalupe Loaeza compartió un video en su cuenta de Twitter, en el que aparece festejando su 71 cumpleaños de una forma muy peculiar: acuchillando una piñata del presidente de Estados Unidos Donald Trump.





Embed Un gran regalo de cumpleaños!!!! pic.twitter.com/VO0HmCugCT — Guadalupe Loaeza (@gloaeza) 13 de agosto de 2017

Embed Un tuit en el que acuchillo una piñata de Trump se ha hecho viral. Mi intención no fue hacer apología de la violencia. Pido disculpas. — Guadalupe Loaeza (@gloaeza) 14 de agosto de 2017

En el video se puede apreciar el momento en que Loaeza arremete contra la figura de cartón del mandatario, mientras dice: "Chinga tu madre, cabrón. ¡Ya déjanos en paz! No entiendes lo que es México ". Las risas no se hicieron esperar entre los asistentes, quienes gritaron: "Tampoco entiende lo que es EE.UU.".Más tarde, la autora de más de 40 libros se disculpó en la misma red social, al declarar: "Mi intención no fue hacer apología de la violencia. Pido disculpas". Algunos internautas calificaron su acto como "nefasto" e, incluso, le exigieron a la académica que "no ridiculice a los mexicanos".