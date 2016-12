Un sacerdote pagano consiguió lucir cuernos en su foto del carné de conducir

El sacerdote pagano Phelan MoonSong ha obtenido un permiso para llevar unos "cuernos de Pan" –que utiliza por motivos religiosos– en su nueva foto del carné de conducir, informa el diario británico 'The Daily Mail'.

El religioso estadounidense, que utiliza un par de cuernos desde 2008 por razones de su fe, se presentó con ellos en la oficina de expedición de permisos de conducir de la ciudad de Bangor, en el estado de Maine (EE.UU.), donde quiso posar con su inusual adorno para su nueva foto de carnet.

A MoonSong se le pidió que probara con documentación que las protuberancias que lucía se debían a motivos religiosos. Al no contar con ella, el sacerdote decidió escribir una carta dirigida a las autoridades competentes sobre la importancia que tiene este objeto para su vida espiritual. Asimismo, en la misiva el sacerdote pagano aseguró que sus cuernos no eran diferentes al hábito de una monja o al turbante de un sikh, que la ley del estado autoriza. Sin embargo, su solicitud fue rechazada, indica el sitio The Wild Hunt.

El hombre no se rindió y buscó ayuda en la Unión de Libertades Civiles de Maine. Tras visitar otro centro local para la expedición de carnés de conducir, en este caso en Portland, se salió finalmente con la suya y vio reconocido su derecho. Esta semana, el hombre ha recibido su nuevo carné con los cuernos claramente visibles en la foto.