Un abogado cobraba sus casos en marihuana

Un abogado de Louisiana que trabajaba a cambio de marihuana no podrá ejercer durante un año después que fue suspendido.



La Corte Suprema del estado rechazó la recomendación de una junta disciplinaria de permitirle al jurista James Mecca seguir trabajando.



Mecca se declaró culpable en 2014 a un cargo menor de posesión de marihuana imputado un año atrás. La sentencia de seis meses de prisión le fue suspendida y cumplió un año de libertad condicional, de acuerdo a un dictamen emitido el viernes por la Corte Suprema.



La suspensión de la licencia es una medida disciplinaria y no una condena penal.



La jefatura de policía del municipio St. Tammany montó un operativo luego de que una informante reportó que previamente le había pagado a Mecca sus servicios con marihuana y él se ofreció a representarla nuevamente a cambio de "lo de siempre".



Agentes de narcóticos grabaron una conversación telefónica en la que la informante dijo que tenía una mochila llena de hierba. Posteriormente concretó una reunión en la que le dio a Mecca alrededor de 250 gramos (media libra) de marihuana provista por la jefatura de policía, de acuerdo al dictamen.



Fue detenido por una infracción de tránsito y arrestado por cargos de pasarse una señal de alto y posesión de marihuana con fines de distribución, señala el dictamen.



El arresto se dio a conocer el 14 de enero de 2014, y Mecca reportó el arresto al día siguiente ante la Oficina del Consejo Disciplinario.



El consejo disciplinario de la Asociación de Abogados de Louisiana ha recomendado una suspensión aplazada de dos años que le permitiría seguir ejerciendo mientras cumplía su libertad condicional.



La corte encontró el fallo demasiado atenuante y le ordenó cumplir un año de suspensión de labores.



"Al considerar que el acusado intercambiaba sus servicios legales por drogas ilegales, implicando directamente la práctica de la ley y perjudicando la profesión legal, no aplazaremos ninguna porción de la suspensión", indicaron cuatro de los siete magistrados en su dictamen por escrito.



Dos de los jueces recomendaron una sanción más leve, subrayando que Mecca cooperó con los investigadores y se sometió a un tratamiento por adicción. El otro magistrado votó por una medida más estricta.