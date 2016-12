Tras quedar viuda, la autorizaron a casarse con su hijastro

Una mujer quedó habilitada para casarse con el hijo de quien fuera su esposo, ya fallecido, luego de la resolución de un juez de Familia de la ciudad santafesina de San Lorenzo.



El juez Marcelo Escola declaró inconstitucional un artículo del Código Civil que impide casarse a parientes políticos y permitió que la viuda, de 44 años, pueda contraer enlace con el hijo su exesposo, de 55.



La mujer, oriunda de San Lorenzo, había contraído matrimonio en 2007 cuando tenía 35 con un hombre considerablemente mayor que ella, quien falleció el 23 de junio de 2010 en Rosario, ciudad donde también residía su hijo, ya adulto y con otra relación.



Entre la mujer y el hijo del fallecido se estableció un relación tras el deceso pero que chocaba con el obstáculo legal basado en el parentesco por afinidad que tendrían por lo que recurrieron a la Justicia.



Para el juez Escola, el impedimento que establece el Código "no tiene, en este caso, sustento fáctico ya que impedir a estas dos personas que se casen, con el argumento que son «parientes afines», es simplemente sostener una ficción que en nada se condice con la realidad de su relación"



Agregó que esa relación fue "sostenida a lo largo de muchos años y con carácter de pareja, dónde han forjado una vinculación de pareja".



Con estos argumentos, y después de echar mano a tratados internacionales, la misma Constitución Nacional y numerosa bibliografía sobre derecho de familia, el juez decidió declarar inconstitucional el artículo 403 inciso "c" del Código Civil y Comercial y autorizó a la pareja a contraer legalmente matrimonio.



Si bien el fallo se hizo público esta semana, Escola recordó que fue firmado hace unos diez días y si bien la pareja tenía apuro de casarse antes de fin de año, no trascendió si ya concretó la unión.