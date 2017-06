Su canción es de las más odiadas en YouTube y a pesar de todo la favorece

Cuando publicás un video en YouTube te arriesgás a que el trabajo que has llevado a cabo se vea reducido a nada porque a la gente no le gusta.





No es un caso aislado y las redes sociales han generalizado una exigencia en los vídeos que se publican en Internet.





En esta ocasión, una cantante alemana, Bianca Heinicke, conocida como Bibi H, publicó el videoclip de su canción How it is (wap bap...) y tuvo una repercusión importante.





Mucha gente, más de 2.300.000 personas, decidieron indicar su disgusto con el vídeo publicado. Ya sea por la canción, la escenografía, la calidad del video, el caso es que algo ha hecho que los usuarios de YouTube hayan indicado su disconformidad con el trabajo.





La cifra ha colocado a la cantante alemana en la sexta posición de la lista negra en solamente un mes. Lo que podría llevarla a subir escalones y acercarse a la número uno, que es el videoclip de la canción Baby de Justin Bieber.





Pese al lado negativo, su tema ha llegado a entrar entre las diez canciones más importantes de su país. Una repercusión que le terminó dando publicidad.