Se hizo "amante" de su mujer para demostrar que le era infiel

Un matrimonio en España dirime su situación en los tribunales, pues aunque están separados desde 2012, el esposo ejecutó todo un plan de conquista por redes sociales, para hacer a su esposa, la amante; y chantajearla al obtener material de contenido sexual explícito.El objetivo de Juan A.S.A. era tener pruebas de adulterio en contra de su esposa o en su defecto, chantajearla para que volviera con él; que presumía que le era infiel, incluso con su hermano."Johnny" fue la identidad con la que el hombre se hizo amigo de su esposa, hasta llevarla al punto de que ella le enviara fotos y videos pornográficos por Whatsapp y otras redes sociales. Con el material en propiedad, el hombre amenazó a Nuria su esposa."Vas a saber lo que es estar marcada socialmente para toda la vida (...) no quedará un lugar en el mundo que no sepa la verdad (...) esto solo puede acabar de dos formas, o siendo una familia y siendo felices o perdiendo los tres todo", fue una de las amenazas que el hombre lanzó.El juicio que tiene varios años, había dado como sentencia previa una restricción para que Juan no se acercara a la mujer, pues se consideraron acoso y extorsión, las acciones del hombre despechado.El hijo de ambos también entró en la querella debido a que el esposo no ha pagado manutención; pero también porque el marido demostró cómo la mujer usaba sus juguetes para estimularse sexualmente.Este caso que ha difundido El País llamó la atención, porque la justicia ha decidido condenar por coacciones al hombre que fingió ser otro para descubrir la infidelidad de su pareja.Acoso, extorsión, coacciones en el ámbito familiar y el impago de pensión; son algunos de los delitos que se siguen en esta querella.