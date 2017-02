Rapó a la amante de su marido y la paseó desnuda por la calle

Una mujer sorprendió a su marido con su amante de 20 años en la cama en San Pablo, Brasil, y la capturó para cortarle el pelo y obligarla a pasearse desnuda por la calle.

Una amiga de la mujer grabó la situación y la compartió en las redes sociales según Balanço Geral. "No me importa lo que piensen o dejen de pensar. Mostraré cómo se trata con las traidoras de un hombre casado. Así capturé a esta puta de mi marido... ex marido desde hoy", escribió la mujer.

La atacante fue detenida por la Policía Civil de San Pablo por torturas, amenazas, heridas leves, injurias, difamación, crimen de intolerancia y violencia contra la mujer.

